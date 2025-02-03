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Campeonato Carioca

Ingressos para Botafogo x Madureira no Kleber Andrade já estão à venda

O Glorioso, atual campeão brasileiro e da Libertadores, enfrenta o Tricolor Suburbano no próximo domingo às 16h, pela 9ª rodada do Estadual; confira os valores e como comprar

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 14:52

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 fev 2025 às 14:52
Botafogo vence o Grêmio e assume a liderança do Campeonato Brasileiro em noite de festa da torcida capixaba no Kleber Andrade
Na última vez em que esteve no Kleber Andrade, o Botafogo venceu o Grêmio no Brasileirão do ano passado Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
Após Vasco e Fluminense jogarem nos dois últimos finais de semana no Kleber Andrade, chegou a vez do torcedor botafoguense no Espírito Santo pode acompanhar de perto o clube do coração. Já estão à venda os ingressos para o confronto entre Botafogo x Madureira, no próximo domingo (9),  às 16h. 
O duelo é válido pela nona rodada do Campeonato Carioca o e o atual campeão Brasileiro e da Libertadores volta ao Estado para se consolidar no G-4 do Estadual do Rio. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital
Ingressos para Botafogo x Madureira no Kleber Andrade já estão à venda
CONFIRA OS VALORES EM REAIS:
  • Arquibancada A/B e C/D (inteira): 198,00 + 29,70 (taxa)
  • Arquibancada A/B e C/D (solidária): 109,00 + 16,35 (taxa)
  • Arquibancada A/B e C/D (meia): 99,00 + 14,85 (taxa)
  • Arquibancada Madureira: mesmos valores para inteira, solidária e meia.

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