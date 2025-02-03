Ingressos para Botafogo x Madureira no Kleber Andrade já estão à venda

Na última vez em que esteve no Kleber Andrade, o Botafogo venceu o Grêmio no Brasileirão do ano passado

Após Vasco e Fluminense jogarem nos dois últimos finais de semana no Kleber Andrade, chegou a vez do torcedor botafoguense no Espírito Santo pode acompanhar de perto o clube do coração. Já estão à venda os ingressos para o confronto entre Botafogo x Madureira, no próximo domingo (9), às 16h.