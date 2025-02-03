Após Vasco e Fluminense jogarem nos dois últimos finais de semana no Kleber Andrade, chegou a vez do torcedor botafoguense no Espírito Santo pode acompanhar de perto o clube do coração. Já estão à venda os ingressos para o confronto entre Botafogo x Madureira, no próximo domingo (9), às 16h.
O duelo é válido pela nona rodada do Campeonato Carioca o e o atual campeão Brasileiro e da Libertadores volta ao Estado para se consolidar no G-4 do Estadual do Rio. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.
Ingressos para Botafogo x Madureira no Kleber Andrade já estão à venda
CONFIRA OS VALORES EM REAIS:
- Arquibancada A/B e C/D (inteira): 198,00 + 29,70 (taxa)
- Arquibancada A/B e C/D (solidária): 109,00 + 16,35 (taxa)
- Arquibancada A/B e C/D (meia): 99,00 + 14,85 (taxa)
- Arquibancada Madureira: mesmos valores para inteira, solidária e meia.