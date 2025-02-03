  Presidente do Santos quer ver Neymar 'ressurgir' e com projeto até a Copa
Presidente do Santos quer ver Neymar 'ressurgir' e com projeto até a Copa

Um dos primeiros planos é relançar a famosa camisa azul clara, que fez grande sucesso nacional e internacional entre 2012 e 2013.

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 10:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2025 às 10:57
O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, expressou a intenção de ver Neymar voltando a jogar seu melhor futebol, declarando a vinda do atleta para um "projeto Copa do Mundo".
Neymar e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira
Neymar e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira Crédito: Reuters/Folhapress
O dirigente afirmou que a intenção do clube é ver Neymar voltando a atuar em alto nível, e que o atacante permaneça até a Copa de 2026: "Queremos ver o Neymar como produto e resultado técnico, é importante ele ressurgir como grande jogador na sua casa, visando a Copa do Mundo, a tendência é de que ele chegue à Copa do Mundo nas mesmas condições desses seis meses", disse Marcelo Teixeira, em entrevista ao Fantástico.
"O projeto é para que isso aconteça", disse o presidente, sobre o atleta permanecer no Santos até o torneio entre seleções. Marcelo Teixeira disse ainda que o clube tem a intenção de voltar com a camisa azul, utilizada por Neymar em sua primeira passagem.
Já começamos a produzir a possibilidade do terceiro uniforme e mudamos a cor, a nossa parceira entendeu e mudou a camisa porque há a necessidade. A tendência é que seja a azul, algo natural para que a gente possa fazer o projeto de vinda do Neymar, de muita responsabilidade, para sustentar o projeto. - relatou.
O presidente concluiu com a intenção de ter Neymar na quarta-feira (05), contra o Botafogo-SP, mesmo sem Pedro Caixinha. O técnico foi expulso ainda no início do duelo contra o São Paulo no último sábado (01), e não estará presente no confronto.

Veja Também

Neymar chega de helicóptero para o primeiro treino pelo Santos

Bruno Henrique se firma como carrasco dos rivais do Flamengo

Camisa 24 em 2025: por que clubes e jogadores se esquivam do número no futebol?

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

