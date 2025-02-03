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Supercopa

Bruno Henrique se firma como carrasco dos rivais do Flamengo

Bruno Henrique, o Rei dos Clássicos: saiba como o atacante do Flamengo tem atormentado os rivais cariocas. Hoje ele foi o nome da partida

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 07:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2025 às 07:19
Bruno Henrique tem sido um pesadelo para os rivais cariocas desde que vestiu a camisa do Flamengo. Com os dois gols marcados sobre o Botafogo no título da Supercopa Rei do Brasil deste domingo (2), o atacante se consolidou ainda mais como o "Rei dos Clássicos" e carrasco do Alvinegro, do Fluminense e do Vasco da Gama.
Bruno Henrique na comemoração do gol
Bruno Henrique na comemoração do gol Crédito: (Foto: Paulo Lisboa/Brazil Photo Press/Folhapress)
Apesar de mais uma vez marcar sobre o Botafogo, este não é o rival que mais sofreu com ele. O Vasco, por exemplo, já levou oito gols de Bruno Henrique, contra sete do Alvinegro e cinco do Tricolor.
A outra vítima preferida do atacante não é do Rio de Janeiro. O Athletico-PR também já sofreu oito gols do jogador.
Bruno Henrique, porém, criou uma rivalidade com o Botafogo por conta das provocações. Algumas vezes ele comemorou os gols sobre o rival com o gesto do "chororô", que remete ao título rubro-negro da Taça Guanabara de 2008, onde os jogadores alvinegros reclamaram em lágrimas da arbitragem após o jogo, situação esta que motivou a música provocativa dos flamenguistas "e ninguém cala esse chororô. Chora presidente, chora o time todo, chora o torcedor".
Este é o 14º jogo que BH marca dois gols em uma mesma partida com a camisa do Flamengo. A última vez foi na vitória por 4 a 2 sobre o Atlético-MG, dia 3 de julho, pelo Brasileirão de 2024.
Com o título, Bruno Henrique também se tornou o maior vencedor da história do Fla ao lado de Arrascaeta. Juntos eles ultrapassam as lendas Zico, Júnior e Gabigol.
O atacante atravessa uma fase de reviravolta, o que motivou suas lágrimas após o jogo. Ano passado o jogador perdeu quase a temporada inteira após sofrer uma grave lesão de ligamento cruzado anterior no joelho.

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