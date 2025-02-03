Veja quanto o campeão Flamengo e o vice Botafogo recebem pela Supercopa

Flamengo campeão da Supercopa Crédito: Raimundo Paccó/Agencia Enquadrar/Folhapress

O Flamengo conquistou pela terceira vez em sua história a Supercopa Rei. Neste domingo (02), no Mangueirão, em Belém, bateu o Botafogo por 3 a 1 e garantiu o título da competição - o clube já havia vencido em 2020 e 2021. Com isso, assegurou quase R$ 12 milhões de premiação.

Cada clube tem direito ao valor fixo de R$ 6,05 milhões pela participação na competição. Por ter sido campeão, o Flamengo ainda recebe mais US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,84 milhões), montante que faz parte de verba enviada pela Conmebol à CBF. No total, são quase R$ 12 milhões.

O Flamengo venceu por 3 a 1 em Belém, com dois gols de Bruno Henrique e um de Luiz Araújo. Patrick de Paula descontou.