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Bolso cheio

Veja quanto o campeão Flamengo e o vice Botafogo recebem pela Supercopa

Clube conquista pela terceira vez a competição ao derrotar o Botafogo

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 07:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2025 às 07:17
Flamengo campeão da Supercopa
Flamengo campeão da Supercopa Crédito: Raimundo Paccó/Agencia Enquadrar/Folhapress
O Flamengo conquistou pela terceira vez em sua história a Supercopa Rei. Neste domingo (02), no Mangueirão, em Belém, bateu o Botafogo por 3 a 1 e garantiu o título da competição - o clube já havia vencido em 2020 e 2021. Com isso, assegurou quase R$ 12 milhões de premiação.
Cada clube tem direito ao valor fixo de R$ 6,05 milhões pela participação na competição. Por ter sido campeão, o Flamengo ainda recebe mais US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,84 milhões), montante que faz parte de verba enviada pela Conmebol à CBF. No total, são quase R$ 12 milhões.
O Flamengo venceu por 3 a 1 em Belém, com dois gols de Bruno Henrique e um de Luiz Araújo. Patrick de Paula descontou.
O nome da competição homenageia o Rei Pelé desde 2023. O maior de todos os tempos faleceu em dezembro de 2022.

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