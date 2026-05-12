Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Sob pena de multa

Euclério é proibido pela Justiça de divulgar conteúdo contra a Prefeitura de Vitória

Na decisão, o prefeito de Cariacica fica impedido de compartilhar textos considerados inverídicos sobre a gestão da Capital; ação também alcança jornalista

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 09:28

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

12 mai 2026 às 09:28

A Justiça proibiu o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), de divulgar conteúdos classificados como "fake news" contra a Prefeitura de Vitória. A determinação alcança também o jornalista Elimar Côrtes, responsável pelo blog em que foram publicados os textos considerados de desinformação por afirmar que, na administração da Capital, haveria uma suposta milícia digital operando para realizar ataques virtuais. 


A decisão é da juíza Sayonara Couto Bittencourt, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, e tem caráter liminar (provisório) até a apreciação do mérito. A magistrada estabeleceu um prazo de 24 horas para retirada do conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. No caso de Euclério, a determinação é para não compartilhar e divulgar a reportagem, que estava assim intitulada: "Milícia digital da Prefeitura de Vitória ataca Euclério Sampaio, que reage". O texto já está fora do ar. 

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio afirma que tem provas das declarações contra a Prefeitura de Vitória Vitor Jubini

Na decisão, outro conteúdo que trata sobre a quebra de sigilos pela Justiça de um ex-assessor de Lorenzo Pazolini (Republicanos) também teve que ser retirado do site de Elimar Côrtes porque mencionava a susposta milícia digital, embora o enfoque do texto fosse diferente.


Para a magistrada, a medida é necessária como um instrumento de proteção contra a continuidade da divulgação de fatos inverídicos com potencial de gerar desinformação coletiva e prejuízo institucional ao município de Vitória. Soraya Bittencourt frisou, ainda, que a intenção não é censurar opiniões ou restringir o debate, mas evitar que "fake news" sejam reiteradas publicamente.


Procurado pela reportagem de A Gazeta, o prefeito Euclério Sampaio falou que pretende usar o direito que tem, como homem público, de um recurso jurídico chamado "exceção da verdade." "A Justiça tem que me dar o direito de provar o que eu falei, e eu vou provar", ressalta o emedebista, acrescentando que dispõe de documentos e testemunhas que vão sustentar as declarações.


Elimar Côrtes, por sua vez, afirmou que retirou do site os dois conteúdos determinados pela Justiça pelo uso da expressão milícia digital. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Por que ditadura teria assassinado Juscelino Kubitschek, segundo comissão

Imagem BBC Brasil

PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação; o que se sabe

Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Nunes Marques vai relatar ação de Bolsonaro para anular pena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Prefeitura de Vitória Euclério Sampaio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Voos privados concentram metade dos acidentes no país
Imagem de destaque
Pastora que denunciou violência sexual e uniu até Janja e Michelle: 'Não penso o tempo todo se é de direita ou esquerda'
Imagem de destaque
Inflação desacelera na Grande Vitória, mas alimentos e bebidas seguem em alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados