Euclério é proibido pela Justiça de divulgar conteúdo contra a Prefeitura de Vitória

Na decisão, outro conteúdo que trata sobre a quebra de sigilos pela Justiça de um ex-assessor de Lorenzo Pazolini (Republicanos) também teve que ser retirado do site de Elimar Côrtes porque mencionava a susposta milícia digital, embora o enfoque do texto fosse diferente.





Para a magistrada, a medida é necessária como um instrumento de proteção contra a continuidade da divulgação de fatos inverídicos com potencial de gerar desinformação coletiva e prejuízo institucional ao município de Vitória. Soraya Bittencourt frisou, ainda, que a intenção não é censurar opiniões ou restringir o debate, mas evitar que "fake news" sejam reiteradas publicamente.





Procurado pela reportagem de A Gazeta, o prefeito Euclério Sampaio falou que pretende usar o direito que tem, como homem público, de um recurso jurídico chamado "exceção da verdade." "A Justiça tem que me dar o direito de provar o que eu falei, e eu vou provar", ressalta o emedebista, acrescentando que dispõe de documentos e testemunhas que vão sustentar as declarações.





Elimar Côrtes, por sua vez, afirmou que retirou do site os dois conteúdos determinados pela Justiça pelo uso da expressão milícia digital.