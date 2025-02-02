Carille nega dependência da bola parada após empate com o Volta Redonda no Kleber Andrade

Fábio Carille, técnico do Vasco, em entrevista coletiva no Kleber Andrade Crédito: Vinícius Lima

O Vasco da Gama ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Volta Redonda neste sábado (1), jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca, disputado no Kleber Andrade. A partida vascaína ficou marcada pelo alto número de chances criadas a partir de bolas paradas, fundamento de onde saíram os dois gols vascaínos, em Cariacica.

O Gigante da Colina buscou o empate em duas oportunidades, ambas com Pablo Vegetti. No 1 a 1, o Pirata marcou de pênalti, enquanto no 2 a 2, já nos acréscimos do segundo tempo, o artilheiro garantiu o doblete depois de um cabeceio em cobrança de escanteio. Além dos gols, Jair chegou perto de abrir o placar também em uma cabeçada, mas parou no milagre do goleiro.

Perguntado sobre a estratégia vascaína e a pouca criação pelo meio e laterais do campo, o técnico Fábio Carille disse, em entrevista coletiva, que acredita no processo e que uma bola parada forte é uma característica de times vencedores.

"A bola parada sempre foi muito decisiva. Comecei a lembrar de quantos times que já ganharam o campeonato sem ter a bola parada muito forte, e a gente tem que trazer isso a nosso favor, tanto ofensivo como defensivo", disse o treinador.

Carille ainda reconheceu a qualidade do adversário, o atual líder da competição. "Sabemos que estamos no início, pegamos um time muito organizado que já está junto há bastante tempo. Percebi o Vasco fazendo um pouquinho de força, e precisamos rentar entender o porquê disso, mas faz parte de um início. O time lutou e, mesmo na dificuldade, quase faz o terceiro gol no final do jogo", completou, referenciando-se também e uma jogada de bola parada cobrada por Jair depois do empate em 2 a 2.

O Vasco segue com uma sequência de 7 jogos sem perder e, antes do jogo contra o Voltaço, acumulou três vitórias seguidas. "Acho que, para o início, foi acima do esperado. Hoje ficamos abaixo. As três vitórias não querem dizer que estava tudo certo, a gente sabia que temos que melhorar bastante, e o resultado de hoje não quer dizer que está tudo errado também", finalizou o treinador.