  • Início
  • Futebol
  • Flamengo "lava a alma", vence o Botafogo e conquista a Supercopa Rei
No Mangueirão

Flamengo "lava a alma", vence o Botafogo e conquista a Supercopa Rei

Debaixo de muita chuva ao ponto da partida ser paralisada, o Rubro-Negro venceu o Glorioso por 3 a 1, com show de Bruno Henrique, que fez dois gols

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2025 às 19:25
Supercopa Rei
O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1 e se sagrou campeão da Supercopa Rei 2025 Crédito: Raimundo Paccó/Agencia Enquadrar/Folhapress
A Supercopa do Brasil está de volta para o Flamengo. Com uma atuação de gala do atacante Bruno Henrique, o time rubro-negro lavou a alma, não tomou conhecimento e ganhou do Botafogo, por 3 a 1, na tarde deste domingo (2), no Estádio Mangueirão, em Belém. 
O jogo chegou a ficar mais de uma hora paralisado por conta da chuva, mas nem isso esfriou Bruno Henrique. O ídolo da torcida rubro-negra marcou dois gols e liderou a vitória incontentável do Flamengo, que teve ainda um golaço de Luiz Araújo - Patrick de Paula descontou para o Botafogo.
Essa é a oitava edição da Supercopa Rei, que coloca frente a frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. A vitória sobre o Botafogo fez o Flamengo se isolar como maior vencedor da competição, com três títulos - havia conquistado em 2020 e 2021.

Início avassalador

O Flamengo tomou conta do jogo desde o início e precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar. Bruno Henrique invadiu a área e sofreu pênalti de Lucas Halter. Na cobrança, o atacante encheu o pé e fez. John ainda tocou na bola, mas não o bastante para fazer a defesa.
Bruno Henrique fez dois gols na vitória do Fla sobre o Botafogo na final da Supercopa
Bruno Henrique fez dois gols na vitória do Fla sobre o Botafogo na final da Supercopa Crédito: Fernando Torres/AGIF/Folhapress
Aos 15 minutos, o árbitro Ramon Abatti Abel paralisou a partida por causa da forte chuva em Belém. A bola voltou a rolar no Mangueirão depois de 1 hora e 16 minutos. Ligado, o Flamengo precisou de quatro minutos para ampliar.
Gonzalo Plata desviou de cabeça, Michael passou para Bruno Henrique e o atacante, de primeira, acertou o ângulo de John. O Botafogo era totalmente dominado pelo Flamengo e só não foi para o intervalo com uma desvantagem maior porque Gerson e De La Cruz pararam no goleiro.
O panorama não mudou depois do intervalo. O Flamengo continuou superior e quase ampliou em um chute de Michael. Em uma das únicas chances do Botafogo, o estreante Artur invadiu a área e soltou a bomba por cima do gol de Rossi.
Aos 32, Alex Telles chutou forte, Rossi desviou e a bola acertou o travessão antes de sair. Mas quem voltou a marcar foi o Flamengo. Luiz Araújo desarmou Lucas Halter e, com categoria, cavou na saída de John. Em festa, a torcida rubro-negra passou a gritar "olé" a cada toque de bola do time.
No fim do jogo, o Botafogo fez o gol de honra. Artur recebeu de Igor Jesus e chutou forte para a defesa de Rossi. No rebote, Patrick de Paula não desperdiçou. Já nos acréscimos, Filipe Luis promoveu a entrada de Danilo, que fez sua estreia pelo Flamengo.

