Morte em Vitória teve trama com caso entre enteada e padrasto e até ritual

Arthur Vaz Rosa Marcos foi morto com tiro na cabeça no Romão, em Vitória; segundo a Polícia Civil, Olavo da Silva Nunes (em destaque) é o suspeito e foi preso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Olavo se relacionava com a mulher há aproximadamente um ano. Conforme o delegado Moreno Gontijo, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, nesse período ele tinha uma fixação pela jovem: "Ele fazia rituais de magia, de invocação. A gente encontrou vários rituais com o nome dela, o nome dele e falsas datas de casamento entre os dois. E por essa obsessão, quando ele descobriu que ela tinha um caso com o padrasto dela, ele premeditou o homicídio do Arthur".

O crime ocorreu no dia 13 de janeiro. Arthur disse para a esposa que iria trabalhar, mas passou a noite na casa da enteada. Quando saiu de lá, pela manhã, foi surpreendido por Olavo, que estava de tocaia no local. A vítima foi atingida na cabeça e ficou caída no quintal da casa da moça.

Olavo fugiu. Primeiro, ele foi para a Serra . Depois, para a casa de um conhecido em Ilha da Conceição, Vila Velha . Foi lá que ele acabou localizado pelos policiais e capturado no dia 15 de janeiro. Segundo as investigações, a companheira de Olavo não teve nenhuma relação com o crime.

Ex-inspetor penitenciário

Em depoimento, Olavo não confessou o crime, mas disse que tinha porte de arma por ter sido, no passado, inspetor penitenciário em regime de designação temporária. Os policiais perguntaram, então, onde estava a pistola, mas ele alegou que havia sido roubado no dia anterior. Agora, ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

No Portal da Transparência do governo do Estado, Olavo aparece como inspetor penitenciário em designação temporária em períodos entre 2013 a 2020. Ele também atuou como monitor de ressocialização prisional, em regime de designação temporária, no ano de 2022.