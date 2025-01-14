Homem é morto com tiro na cabeça em Vitória

Um homem de 41 anos, identificado como Arthur Vaz Rosa Marcos, foi assassinado com um tiro na cabeça no bairro Romão, em Vitória, na noite de terça-feira (13). O corpo dele foi localizado em uma escadaria perto do quintal da família.
Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima disse que o marido havia saído de casa no dia anterior para trabalhar e não conseguiu mais contato com ele. A enteada de Arthur, que mora perto do local onde o crime aconteceu, contou que escutou um barulho alto na parte da manhã, enquanto estava dormindo, mas não saiu para ver o que era.
Por volta de 18h, ela detalhou que recebeu uma ligação do esposo dizendo que os vizinhos avisaram sobre um corpo no quintal. Ao sair de casa, a moça encontrou o padrasto morto na escada. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Nenhum suspeito foi preso.