Mudança no trânsito na Enseada e Praia do Suá vai criar acesso à Terceira Ponte

Via aberta às margens da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes vai dar acesso à Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva

O trânsito nos bairros da Enseada e da Praia do Suá, em Vitória , vai passar por mudanças nos próximos dias e meses. Dentro do pacote de obras do Plano Mobilidade Leste, as próximas intervenções promovidas pela Secretaria de Obras da Prefeitura da Capital vão criar novos acessos e saídas da Terceira Ponte

Vila Velha. Para quem dirige na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, sentido centro de Vitória, um novo acesso será liberado na Avenida João Batista Parra (em frente ao Hortomercado), que será transformada em mão dupla, tornando-se um acesso à ponte que liga a Capital

“Neste ponto, o motorista que está na Nossa Senhora dos Navegantes vai poder virar à direita na João Batista Parra e seguir direto até a Terceira Ponte. Isso vai desafogar a Rua Clóvis Machado, que tem acesso ao lado do Palácio do Café. Ali, a conclusão deve ser feita em meados de junho, com tudo operacional”, explicou Gustavo Perim, secretário de obras de Vitória.

Veja no mapa abaixo o ponto da entrada da Avenida João Batista Parra a partir da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes:

A projeção da Prefeitura de Vitória é voltada para que a João Batista Parra seja de mão dupla até a Rua Vitória Nunes da Motta, na altura da Corregedoria Geral de Justiça e do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), onde vai seguir até a Rua Clóvis Machado, passando ao lado da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Com as mudanças, a Clóvis Machado também terá alteração em seu fluxo para mão dupla até a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Dessa forma, quem está na João Batisa Parra, além de acessar a Terceira Ponte, também vai poder retornar à Nossa Senhora dos Navegantes.

Projeção mostra como vão ficar as faixas com as alterações na João Batista Parra e na Clóvis Salgado, em Vitória Crédito: Divulgação PMV / João Barbosa

Questionado sobre o estacionamento que funciona na Avenida João Batista Parra, desde a altura da Rua Caetano Tunholi até a esquina com a Nossa Senhora dos Navegantes, o secretário de Obras da Capital explicou que o espaço será revitalizado para que os carros estacionem em 180º, no sentido da faixa que será aberta.

Com participação em projetos relacionados às mudanças no trânsito, Eduardo Borges, diretor da Associação de Moradores da Enseada do Suá, salienta que essa é uma das alterações que deve desafogar todo o fluxo de veículos na região.

"Na interseção com a Rua Clóvis Machado, a avenida precisa ter três faixas para haver continuidade, sendo que este é o único ponto, desde a Vale até a Rodoviária de Vitória, em que a faixa de rolamento reduz para duas, mas, na prática, apenas uma funciona, em virtude do gargalo do trajeto atual da Terceira Ponte sentido Centro", pondera.

Plano Mobilidade Leste