Acidentes com motos são problema a ser enfrentado e não estatística a se acompanhar

Motociclista morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas em acidente na BR 101 no domingo (23) Crédito: Leitor/AGazeta

E quanto mais se fala da necessidade de mais segurança no trânsito, mais parece aumentar o caos. Flagrar cenas de imprudência de motociclistas nas ruas não é difícil, basta parar e observar qualquer avenida por alguns minutos. Avanço de sinal, alta velocidade, "grauzinhos" em vias movimentadas... a quantidade de infrações de trânsito é absurda. E nada acontece. Por outro lado, os condutores de veículos maiores tampouco dão trégua. Quem precisa ser responsabilizado?

Não é frear o uso das motos: elas facilitam a locomoção nos centros urbanos e também no interior, onde a cultura de conduzi-las sem habilitação ou sequer idade para tal ainda é muito forte. A questão é que há cada vez mais motos nas ruas, justamente pelas oportunidades econômicas que elas proporcionam, e é necessário que haja mais conscientização e fiscalização no seu uso.

É delivery, é transporte por aplicativo... as motos fazem parte da dinâmica das cidades de uma forma indissociável, mas é preciso um regramento mais robusto que acompanhe isso. Prefeituras e governo do Estado precisam olhar para esse crescimento tanto de frota quanto de mortes como um problema a ser enfrentado.

Motociclista de 37 anos morreu após colisão em traseira de veículo em Vitória, no sábado (22) Crédito: Reprodução

São necessárias ações preventivas a acidentes e corretivas também. Do contrário é assistir a um numero ainda maior de vidas perdidas. Sem falar no impacto dos custos com hospitalização, amputações, perda da capacidade de trabalho, entre outros.

Como foi dito neste mesmo espaço nesta segunda-feira (24), o próprio videomonitoramento nas vias poderia ser mais bem aproveitado para as fiscalizações. O cidadão, que a todo momento flagra essas infrações, lamenta com razão esses comportamentos recorrentes no trânsito não serem penalizados. Acaba sendo um efeito dominó: se todo mundo faz o que é errado, o trânsito é contaminado, é um salve-se quem puder. Vale para os motociclistas, vale para todos os condutores indisciplinados.