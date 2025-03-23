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Leonel Ximenes

Até quando? O perigo de andar sobre duas rodas no ES

Nos dois primeiros anos do ano, mais da metade dos mortos no trânsito estava em motocicletas

Publicado em 23 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

23 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Motociclista morre em grave acidente com caminhonete em São Gabriel da Palha
Motociclista morre em grave acidente com caminhonete em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor A Gazeta
O Espírito Santo registrou, no primeiro bimestre de 2025, 115 mortes no trânsito. Desse total, chama a atenção a quantidade de motociclistas que perderam suas vidas nesse período. Foram 58 vítimas sobre duas rodas, o que representa 50,4% de todo o universo de óbitos nas vias do Estado.
“É uma situação preocupante, porque as motos se transformaram em veículos que são, para muitos brasileiros e capixabas, sinônimos de geração de renda. Então, é preciso entender o que está acontecendo, o porquê de tantas mortes tão precoces”, avaliou o especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal.
Atualmente, segundo informações do Ministério dos Transportes, referentes a janeiro de 2025, o Estado conta com 742.944 motocicletas e motonetas. “É um número altamente relevante, visto que temos 2.506.335 veículos emplacados. Os meios de transporte sobre duas rodas representam cerca de 30% de toda frota capixaba”, disse Marçal.
O especialista reflete que o caminho para mudar essa realidade passa pela educação. “Campanhas educativas com motoristas e motociclistas, além de ações nas escolas são muito necessárias. É preciso educar e encarar isso como problema de saúde pública”, finalizou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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