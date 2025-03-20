Acesso ao Buda de Ibiraçu na BR 101 precisa de mais segurança

Assim, é preciso cobrar mais segurança: dos motoristas, que precisam ter mais consciência de que, para ter uma foto, estarão mais protegidos se pararem o carro no estacionamento em frente à estátua. Mas também se deve pedir melhorias na infraestrutura viária na região. O trecho nas proximidades do Buda já é duplicado, mas é possível realizar intervenções para tornar o acesso mais fácil.