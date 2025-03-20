Acesso ao Buda de Ibiraçu na BR 101 precisa de mais segurança

O Buda de Ibiraçu, como é conhecida a estátua imponente do Mosteiro Zen Budista localizada às margens da BR 101, se tornou um ponto turístico instantâneo antes mesmo de sua inauguração, em 2021. Os 35 metros de altura da estrutura são visíveis por um trecho considerável da rodovia, o que, como já abordado em reportagem deste jornal, faz motoristas se arriscarem, reduzindo a velocidade ou parando no acostamento para tirar fotos do monumento.
No último final de semana, um homem de 36 anos desceu de um carro que vinha do trecho norte da BR 101 para fotografar o Buda e acabou atropelado. Não resistiu. Uma tragédia que deixa exposta a necessidade de mais cuidado por parte dos condutores na região, sobretudo por se tratar de uma rodovia federal com grande fluxo de veículos, com permissão para atingir a velocidade de 80 km/h.
Reportagem do Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, mostrou a dificuldade de acesso ao Buda para quem vem do Norte do Espírito Santo, já que só há um retorno cerca de 2 quilômetros após a estátua. Isso faz com que motoristas se arrisquem em manobras proibidas para cortar caminho. Um risco para quem está fazendo turismo e para quem está seguindo viagem.
O Buda é um sucesso, são cerca de 40 mil visitantes por mês. Nas redes sociais, o monumento é comumente retratado por influenciadores de todo o país. Em 2022, foi destaque na maior TV pública do Japão. Em 2024, foi a atração da série "Avisa Lá Que Eu Vou", comandada pelo humorista Paulo Vieira no canal GNT e na Globo. Nesse ritmo de popularidade, e diante do foco cada vez maior no turismo, as visitas só tendem a crescer.
Assim, é preciso cobrar mais segurança: dos motoristas, que precisam ter mais consciência de que, para ter uma foto, estarão mais protegidos se pararem o carro no estacionamento em frente à estátua. Mas também se deve pedir melhorias na infraestrutura viária na região. O trecho nas proximidades do Buda já é duplicado, mas é possível realizar intervenções para tornar o acesso mais fácil.
Atualmente controlada pelo Grupo EcoRodovias, a BR 101 vai passar por leilão do novo contrato para a concessão no Espírito, que já tem data marcada. Alguma melhoria para o trecho poderia ser incluída nesta nova fase.
Afinal, o turismo já foi colocado como o caminho para aumentar a arrecadação com a reforma tributária. O Buda já ostenta uma popularidade que, para ser mantida e garantir novos visitantes, precisa proporcionar segurança e conforto a quem decide parar para apreciá-lo.