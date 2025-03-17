Ponto comercial destruído em Camburi é símbolo do desamparo da população

Ponto comercial é destruído durante furto de fios em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um prejuízo que pode chegar a R$ 200 mil de acordo com o genro do proprietário, Rômulo Felippe, ouvido pela reportagem da TV Gazeta. Além de levar os fios, destruíram banheiros, teto, telhado, vidraças. "Não são ladrões comuns, são destruidores da sociedade", indignou-se Rômulo.

É a sensação de insegurança que domina, inviabilizando o próprio espírito empreendedor dos cidadãos. Afinal, da noite para o dia, podem perder tudo e ainda terem que encarar a impunidade de criminosos que seguem repetindo os mesmos delitos, como mostram as duas ocorrências seguidas no mesmo local.

O roubo de fios se tornou a base de uma cadeia criminosa que causa muitos transtornos às cidades: os ladrões são geralmente usuários de drogas que querem dinheiro fácil para alimentar o vício. O material é vendido a receptadores, que já foram alvo de operações policiais no Espírito Santo, como a Operação Vastum realizada em junho do ano passado na Grande Vitória . Mas ainda parece insuficiente.

O caso da semana passada retoma a preocupação sem fim com os crimes patrimoniais, sobretudo diante de tanta facilidade para se invadir um imóvel localizado em uma das mais movimentadas avenidas de Vitória "Imagine o seguinte, se isso acontece num bairro como Jardim da Penha, um dos mais populosos da Capital, o que dizer dos bairros de periferia e dos demais bairros? Então, a gente tem que apertar a segurança pública, não pode deixar que isso aconteça de novo", compara Rômulo.

Se os responsáveis pelos roubos e pela destruição no imóvel forem presos, é bem possível que não fiquem muito tempo presos. Já vimos esse filme antes. A detenção se torna apenas um passeio regular para bandidos experimentados, principalmente os especializados em crimes contra o patrimônio. O prende e solta é velho conhecido.