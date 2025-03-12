Rastreador em carro de advogada é ameaça que não pode ser normalizada

Os advogados Erica Neves e Fábio Marçal (de terno) acompanham o trabalho da perícia da polícia Crédito: OAB-ES/Divulgação

Vivemos em um Estado democrático de Direito — que garante ampla defesa a qualquer cidadão para não ceder ao autoritarismo — e é justamente por isso que tentativas de passar por cima dele devem ser reprimidas e punidas.

Uma advogada no pleno exercício de sua profissão, é bom reforçar. Ela precisou entrar em contato com colegas, que a encontraram no estacionamento e testemunharam a instalação do rastreador. Ela acionou a Comissão de Prerrogativas da OAB-ES e registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia.

Aos advogados está garantido o direito de defesa plena de seus clientes. Não pode haver qualquer tipo de retaliação pelo cumprimento do papel do advogado, com independência e autonomia.

O caso está sendo tratado pela Corregedoria da Polícia Civil para apurar a suspeita de envolvimento de policiais na ação. A suspeita é de que o rastreador tenha sido colocado para localizar o cliente da advogada. A apuração é essencial. A investigação precisa tratar a situação com independência, para entender o que de fato aconteceu. Caso as prerrogativas da advocacia tenham sido ameaçadas, a punição deve ser exemplar.