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Leonel Ximenes

OAB-ES denuncia que advogada foi seguida e intimidada; polícia investiga

Ordem diz que um rastreador foi colocado no carro da profissional logo depois de ela deixar um presídio, onde foi a trabalho

Publicado em 10 de Março de 2025 às 15:38

Públicado em 

10 mar 2025 às 15:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os advogados Erica Neves e Fábio Marçal (de terno) acompanham o trabalho da perícia da polícia
Os advogados Erica Neves e Fábio Marçal (de terno) acompanham o trabalho da perícia da polícia Crédito: OAB-ES/Divulgação
A Comissão de Prerrogativas da OAB-ES, acompanhada pela presidente da Ordem, Erica Neves, atuou para proteger as prerrogativas de uma advogada criminalista que teria sido seguida por dois veículos, garantindo que as providências cabíveis fossem tomadas.
O caso teve início na sexta-feira, dia 7, quando a advogada deixou um presídio e percebeu que estava sendo seguida por dois veículos. Diante da situação, ela decidiu parar em um shopping no município da Serra e entrou em contato com outros colegas, que permaneceram por perto e a orientaram a estacionar o carro e sair do veículo.
Os advogados presenciaram o momento em que um dos indivíduos se aproximou do automóvel da advogada e instalou um equipamento de rastreamento embaixo do veículo. Também afirmaram se tratar de policiais, e se colocaram à disposição para fazer reconhecimento se necessário.
Diante da situação, a advogada acionou a Comissão de Prerrogativas e dirigiu-se imediatamente à delegacia, onde registrou um Boletim de Ocorrência (BO).
OAB-ES denuncia que advogada foi seguida e intimidada; polícia investiga
Neste sábado, dia 8, a perícia foi realizada na presença da advogada vítima, da presidente da Ordem, do presidente da Comissão de Prerrogativas, Glauco Reis, e do secretário adjunto da Comissão, Fábio Marçal. Na ocasião, o equipamento de rastreamento foi identificado e ficou em poder das autoridades competentes.

CASO ESTÁ NA CORREGEDORIA DE POLÍCIA

O caso está sendo tratado pela Corregedoria da Polícia Civil, e a OAB-ES seguirá acompanhando de perto o desdobramento das investigações, pois, segundo a Ordem, trata-se de uma violação gravíssima contra a advocacia.
Há suspeitas de que o rastreador tenha sido colocado para monitorar a advogada e, possivelmente, localizar seu cliente. Essa conduta, de acordo com a OAB-ES, além de afrontar as prerrogativas profissionais, representa um risco à segurança dos advogados no exercício de sua função.
"O respeito às prerrogativas da advocacia é essencial para a garantia do Estado Democrático de Direito. Este fato é gravíssimo! Nenhum advogado pode ser alvo de perseguição ou qualquer tipo de intimidação no exercício de sua profissão. A OAB-ES atuará firmemente para que este caso seja devidamente apurado e os responsáveis punidos", afirmou Erica Neves.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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