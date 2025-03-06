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Leonel Ximenes

Transporte gratuito da Vale: trabalhadores sofrem derrota na Justiça

Tribunal atendeu ao pedido da empresa, mas Sindicato dos Ferroviários anuncia que vai recorrer para garantir ônibus fretado

Publicado em 06 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

06 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Portaria da Vale em Tubarão
Portaria da Vale em Tubarão Crédito: Vale/Divulgação
O Sindicato dos Ferroviários (Sindfer-ES/MG) anunciou que vai recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) para pedir esclarecimentos sobre a decisão que atendeu ao pedido da Vale e derrubou a sentença de primeira instância, que garantia a manutenção do transporte gratuito para cerca de 180 trabalhadores da empresa que moram nos municípios de João Neiva, Aracruz, Ibiraçu, Fundão e Viana.
A nova decisão do Tribunal revogou a sentença que mantinha as linhas de ônibus e autorizou sua substituição pelo vale-transporte. No entanto, determinou que a mineradora assuma integralmente os custos do benefício, sem desconto algum nos salários dos trabalhadores afetados pela medida.
Mesmo com a garantia do vale-transporte gratuito, os advogados do Sindfer reiteram que discordam da retirada das linhas de ônibus fretados, pois, segundo a entidade dos trabalhadores, não há opções de transporte coletivo com horários compatíveis com a jornada de trabalho dos empregados da Vale.

MOBILIZAÇÃO COM PREFEITOS

Ano passado, a direção do Sindfer mobilizou a categoria e prefeitos desses municípios em um movimento de contestação à medida da empresa. A sentença conquistada pelo Sindicato dos Ferroviários já havia recebido parecer favorável do Ministério Público do Trabalho, que também recomendou ao TRT sua manutenção.

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Além disso, o MP se posicionou a favor da caracterização de dano moral coletivo, destacando os impactos negativos da retirada do transporte especial.
Os trabalhadores querem que a Vale continue fornecendo gratuitamente transporte aos ferroviários dessas cinco cidades. Se o recurso fracassar no TRT-ES, o Sindfer adianta que vai recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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