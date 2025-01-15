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Leonel Ximenes

Empresa com fábrica no ES passa a Vale e se torna a 3ª maior da Bolsa

Desempenho das duas companhias no mercado de capitais no ano passado está se repetindo neste começo de 2025

Públicado em 

15 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A WEG chegou a R$ 223,4 bilhões em valor de mercado, enquanto a Vale atingiu R$ 219,9 bilhões
A WEG chegou a R$ 223,4 bilhões em valor de mercado, enquanto a Vale atingiu R$ 219,9 bilhões Crédito: B3/Divulgação
Um levantamento feito pela Elos Ayta, divulgado nesta terça-feira (14), mostra que a WEG (WEGE3), fábrica de motores elétricos de origem catarinense que tem uma fábrica em Linhares, no Norte do Espírito Santo, ultrapassou a Vale (VALE3) e se tornou a terceira maior empresa de capital aberto por valor de mercado na B3.
A WEG chegou a R$ 223,4 bilhões em valor de mercado, enquanto a Vale, com R$ 219,9 bilhões, foi para a quarta colocação. Atualmente, a Petrobras (PETR4) lidera o ranking das maiores empresas da B3, com um valor de mercado de R$ 506,7 bilhões, seguida pelo Itaú Unibanco (ITUB4), com R$ 284,5 bilhões.
A mudança de ranking reflete o comportamento das ações da Vale, empresa que também tem forte atuação no Espírito Santo. No ano passado, as ações da mineradora apresentaram queda de 22,8%, impactadas pela retração no mercado de commodities e pelo cenário econômico global instável.
Em contraste, a WEG teve uma valorização de 45,53% no mesmo período, impulsionada por seu crescimento robusto nos mercados internacionais e pelos resultados positivos de suas operações.
A tendência está sendo mantida neste começo de ano. Em 2025, até o dia 13 de janeiro, as ações da fabricante de motores elétricos registraram uma valorização de 0,91%, enquanto as da Vale caíram 5,57%.
Motores fabricados pela WEG
Motores fabricados pela WEG Crédito: WEG/Divulgação
“A mudança de posição entre WEG e Vale também evidencia uma tendência mais ampla no mercado financeiro brasileiro, com empresas com modelos de negócios mais diversificados e resilientes, como a WEG. A WEG se destaca por sua gestão financeira sólida e sua postura conservadora, que conferem estabilidade e confiança no longo prazo”, descreve o relatório da Elos Ayta.

EXPANSÃO PARA A TURQUIA

A WEG anunciou recentemente um novo investimento de 28 milhões de euros (R$ 174 milhões) em uma planta de fabricação de redutores na Turquia, movimento que marca mais um passo estratégico na diversificação de sua produção fora do Brasil.
Com a obra prevista para ser concluída em 2027, a nova unidade da WEG, a fábrica está localizada em Manisa, a 35 quilômetros de Izmir, próxima à Volt Electric Motor, adquirida pela empresa brasileira em dezembro de 2024.
Empresa global, a WEG tem fábricas em 17 países e filiais em 41. No Brasil, além de Santa Catarina e no Espírito Santo, tem unidades no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.

AS QUATRO MAIORES DA BOLSA (POR VALOR DE MERCADO)

  • Petrobras (PETR4): R$ 506,7 bilhões
  • Itaú Unibanco (ITUB4): R$ 284,5 bilhões
  • WEG (WEGE3): R$ 223,4 bilhões
  • Vale (VALE3): R$ 219,9 bilhões

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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