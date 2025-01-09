Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Deputados do Pará estão na bronca com senador Contarato

Paraenses acusam o representante do Espírito Santo de ter pressionado o presidente Lula a redirecionar para o ES uma verba de R$ 6 bilhões que seria destinada ao Estado do Norte do país

Públicado em 

09 jan 2025 às 16:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O senador Fabiano Contarato é pré-candidato a governador pelo PT
Fabiano Contarato discursa no plenário do Senado Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Não convidem Fabiano Contarato (PT-ES) a tomar um açaí no Pará. É que deputados daquele Estado, segundo o site “O Bastidor”, estão na bronca com o senador capixaba, a quem acusam de prejudicar os interesses econômicos paraenses. O presidente Lula (PT), pelo mesmo motivo, também é alvo de críticas.
Para os parlamentares paraenses, informa o site, Contarato teria pressionado Lula a realocar uma verba de  R$ 6 bilhões, que seria investida em rodovias paraenses, para a construção de uma ferrovia no Espírito Santo.
De acordo com o portal nacional de notícias políticas, os deputados paraenses apontam a manobra financeira do governo federal como forma de compensar Contarato. 
O senador capixaba, segundo o entendimento dos parlamentares do Norte do país, sonhava com o governo do ES, mas ficou em segundo plano, pois o PT preferiu apoiar a candidatura do governador Renato Casagrande (PSB), que acabou reeleito.
Em nota à coluna, o senador Contarato refutou a acusação dos paraenses: “Atuo buscando sempre o melhor para o Espírito Santo, Estado que represento com muito orgulho, obviamente sem prejudicar nenhuma outra unidade da federação. Desconheço que a aprovação desse recurso seja compensação de qualquer natureza por parte do presidente Lula. O que tenho como convicção é que investir em ferrovias é pensar transporte de forma estratégica, e a decisão do governo federal vem nesse sentido”, afirmou.

E QUE FERROVIA É ESSA?

Com um investimento estimado em R$ 6 bilhões, a ferrovia alvo de polêmica com os paraenses é resultado de uma parceria entre a Vale e os governos federal e estadual. O novo modal tem grande potencial para transformar a logística regional, reduzir custos de transporte e impulsionar a economia dos municípios ao longo do trajeto.
O projeto principal inclui uma linha tronco de 80 quilômetros, conectando Santa Leopoldina, Cariacica, Viana, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, além de um ramal adicional de 20 quilômetros, entre o Porto de Ubu e o pátio ferroviário.
A construção da ferrovia foi acertada mediante um acordo entre o governo Lula e a Vale, no processo que revisa os valores dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Vitória a Minas (EFVM) e que deve injetar R$ 17 bilhões na infraestrutura logística do país.
"Esse acordo vai permitir um investimento adicional de R$ 6 bilhões para fazer o trecho ferroviário que liga Cariacica até Anchieta. É um primeiro passo importantíssimo para a gente poder fazer a conexão ferroviária da Grande Vitória com o Sul do Espírito Santo e, depois, com o Rio de Janeiro. Então, é uma vitória importante que a gente conquista para melhorar a logística e a competitividade do Estado", disse o governador Renato Casagrande (PSB).

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Nova presidente da OAB-ES anuncia extinção e desconto em taxas

Empresário fecha restaurante na Praia da Costa e volta a ser pastor

Leilão em Vitória: não tem Camaro amarelo, mas um caramelo cheio de charme

Corredores denunciam fraude em pódio da Corrida da Cesan

Pastor da Praia da Costa que acusou o governador pede desculpas

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Anchieta Cariacica Fabiano Contarato Grande Vitória Rio de Janeiro Santa Leopoldina Vale SA Logística ferrovia Governo do ES Infraestrutura Pará Portos Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados