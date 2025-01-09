Deputados do Pará estão na bronca com senador Contarato

Não convidem Fabiano Contarato
(PT-ES) a tomar um açaí no Pará. É que deputados daquele Estado, segundo o site “O Bastidor”, estão na bronca com o senador capixaba, a quem acusam de prejudicar os interesses econômicos paraenses. O presidente Lula (PT), pelo mesmo motivo, também é alvo de críticas.
Para os parlamentares paraenses, informa o site, Contarato teria pressionado Lula a realocar uma verba de R$ 6 bilhões, que seria investida em rodovias paraenses, para a construção de uma ferrovia no Espírito Santo.
De acordo com o portal nacional de notícias políticas, os deputados paraenses apontam a manobra financeira do governo federal como forma de compensar Contarato.
Em nota à coluna, o senador Contarato refutou a acusação dos paraenses: “Atuo buscando sempre o melhor para o Espírito Santo, Estado que represento com muito orgulho, obviamente sem prejudicar nenhuma outra unidade da federação. Desconheço que a aprovação desse recurso seja compensação de qualquer natureza por parte do presidente Lula. O que tenho como convicção é que investir em ferrovias é pensar transporte de forma estratégica, e a decisão do governo federal vem nesse sentido”, afirmou.
Com um investimento estimado em R$ 6 bilhões
, a ferrovia alvo de polêmica com os paraenses é resultado de uma parceria entre a Vale e os governos federal e estadual. O novo modal tem grande potencial para transformar a logística regional, reduzir custos de transporte e impulsionar a economia dos municípios ao longo do trajeto.
O projeto principal inclui uma linha tronco de 80 quilômetros, conectando Santa Leopoldina, Cariacica, Viana, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, além de um ramal adicional de 20 quilômetros, entre o Porto de Ubu e o pátio ferroviário.
A construção da ferrovia foi acertada mediante um acordo entre o governo Lula e a Vale, no processo que revisa os valores dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Vitória a Minas (EFVM) e que deve injetar R$ 17 bilhões na infraestrutura logística do país.
"Esse acordo vai permitir um investimento adicional de R$ 6 bilhões para fazer o trecho ferroviário que liga Cariacica até Anchieta. É um primeiro passo importantíssimo para a gente poder fazer a conexão ferroviária da Grande Vitória com o Sul do Espírito Santo e, depois, com o Rio de Janeiro. Então, é uma vitória importante que a gente conquista para melhorar a logística e a competitividade do Estado", disse o governador Renato Casagrande (PSB).