Vereadores de cidade arrasada pela enchente no ES terão auxílio-feira

Em janeiro de 2020, Iconha sofria a maior enchente da sua história, destruindo casas, estabelecimentos comerciais e sonhos. Cinco pessoas morreram. Hoje, cinco anos depois, a mesma população sofrida da cidade do Sul do Espírito Santo vai ter que arcar com mais um ônus. Na realidade, dois: o pagamento do tíquete-alimentação e até o tíquete-feira dos seus nobres vereadores.