Ex-secretário, Philipe Lemos caiu pra cima: ganhará quase o dobro na Cesan

Ex-secretário estadual de Turismo, Philipe Lemos foi nomeado para ser diretor de Relações Institucionais da Cesan Crédito: Instagram

Demitido do cargo de secretário estadual de Turismo há menos de um mês, o jornalista Philipe Lemos não saiu perdendo, pelo menos em termos financeiros. É que agora, nomeado diretor de Relações Institucionais da Cesan , seus rendimentos vão dar um salto. E que salto!

O SALÁRIO

Como secretário do governador Renato Casagrande (PSB), Lemos recebia em torno de R$ 24,6 mil, mas, como diretor da empresa de abastecimento e saneamento do governo do Espírito Santo , ele vai ganhar um salário de R$ 32.009,12 e ainda uma gratificação da função no valor de R$ 8.155,23. No total, vai embolsar mais de R$ 40 mil, mensalmente, sem os descontos normais.

O PACOTE DE BENEFÍCIOS

E não é só isso. O jornalista e os demais quatro diretores da Cesan, incluindo o diretor-presidente da companhia, também têm direito a um pacote de benefícios nada desprezível, que inclui tíquete-alimentação de R$ 2.117,60, carro e motorista à disposição para seus deslocamentos, plano de saúde, previdência social complementar e participação nos resultados da empresa.

FLUXO LIVRE

E já que estamos falando de Cesan, é preciso reconhecer: Philipe Lemos, definitivamente, não entrou pelo cano.

VIVA A BOA VISTA!

Ala da Boa Vista fez referência ao MST, movimento retratado pelas lentes do fotógrafo Sebastião Salgado Crédito: Reprodução | Liesges

O título da Boa Vista, escola orgulho de Cariacica que homenageou o grande Sebastião Salgado no Sambão do Povo, representa um repúdio ao obscurantismo, ao autoritarismo e à ignorância.

ACEITA NOTA PROMISSÓRIA?

Leitor da coluna reclama que a Eco101, a concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, não aceita Pix no pedágio, um dos meios de pagamento mais modernos e populares do país.

PERDEU A VONTADE

Mictório entupido em um dos banheiros do Aeroporto de Vitória Crédito: Foto do leitor

Outro leitor ficou surpreso ao deparar com um mictório entupido e emporcalhado no Aeroporto de Vitória, considerado um dos melhores do Brasil. Preferiu, por ora, continuar apertado.

VIDA (DURA) DE MARMITEIRO

As marmitas estão mais caras em restaurantes da Grande Vitória. Em bairros considerados nobres, foi-se o tempo em que o preço ficava abaixo dos R$ 20.

VIDA (DURA) DE FOLIÃO

Foliões tiveram dificuldades para conseguirem corridas por aplicativos após os desfiles no Sambão do Povo. Em alguns casos, motoristas diziam que acessos, como os para a região do antigo Cais do Hidroavião, estavam fechados. Mas não estavam.

ATRAVESSARAM

A propósito, o samba e a beleza das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória ficaram em segundo plano este ano. O grande tema pós-avenida foi a baixaria protagonizada por políticos e aspones.

CORREDOR DO EXIBICIONISMO

Vídeo mostra confusão entre coronel da PM e seguranças no corredor do Sambão do Povo Crédito: Câmera de Segurança

Um dos motivos da confusão no Sambão foi a invasão do corredor de trabalho (de trabalho!), destinado aos profissionais de imprensa, por bicões, desocupados e exibicionistas. Até quando, Liga e PMV?

OS DONOS DA RUA

Leitor reclama que alguns restaurantes da Praia do Canto estão promovendo eventos e ocupando calçadas e vagas na rua sem autorização da prefeitura, deixando moradores na bronca.

ROCK NO CARNAVAL

Um pub e dois restaurantes de Santa Teresa vão promover um carnaval diferente, com muito rock, na rua de lazer da cidade.

JUNTOS E MAIS FORTES

Membros do Ministério Público Estadual (MPES) e do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) se reuniram nesta semana para debater a execução de políticas públicas por meio do Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce e Litoral. A intenção é que as instituições atuem em conjunto.

QUEM É QUEM

O encontro foi uma iniciativa da coordenadora do Grupo de Trabalho de Recuperação do Rio Doce (GTRD), promotora de Justiça Elaine Costa de Lima, e do procurador-geral de Justiça do MPES, Francisco Berdeal.

LUIZA BRUNET NO ES

A modelo e ativista Luiza Brunet, que será palestrante no 1º Encontro Nacional de Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências (Ename) Crédito: Facebook

O 1º Encontro Nacional de Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências (Ename) será realizado nos dias 13 e 14 de março, no Centro de Convenções de Vitória, e reunirá mais de 500 profissionais de todo o país. Entre as palestrantes já confirmadas está a ex-modelo Luiza Brunet.

OS TEMAS DO ENCONTRO

Com o objetivo de promover aprendizado, conexão e fortalecimento da presença feminina no setor, o evento abordará temas como combate ao assédio, palestras técnicas, empreendedorismo feminino, políticas públicas e associativismo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site https://ename.com.br/

CURSO CATÓLICO

Nos dias 8 e 9 de março, o professor e escritor católico Victor Sales Pinheiro ministrará o curso presencial “Imersão Católica na Bíblia”, com 12 horas de duração. O evento, promovido pela Escola Monte Alvo, será realizado no Centro Católico de Estudos (Cecates), das 8h30 às 17h30, na Praia do Suá, em Vitória. Inscrições: https://conteudo.victorsalespinheiro.com.br/imersao-catolica-na-biblia-vitoria

A MÚSICA LEMBRA

Quem não gosta de samba...

ALÔ, TRIBUNAL DE CONTAS!