Philipe Lemos assume novo cargo no governo do ES; veja qual

Philipe Lemos se prepara para novo desafio Crédito: Divulgação

O jornalista e ex-secretário de Turismo do Espírito Santo Philipe Lemos vai assumir um novo cargo no governo de Renato Casagrande (PSB). Nos próximo dias, ele deve tomar posse como diretor de Relações Institucionais da Companhia Espírito-santense de Saneamento ( Cesan ).

A confirmação foi feita pela equipe do governo.

Philipe foi exonerado do cargo de secretário estadual de turismo no dia 10 de fevereiro, quando foi substituído pelo ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB). Ele também foi secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, na gestão de Sérgio Vidigal (PDT).

De acordo com a Cesan, o objetivo do cargo é dirigir, planejar, organizar, implantar e supervisionar as atividades relativas às relações institucionais com Poderes Concedentes, ao relacionamento da companhia junto às comunidades, organizações governamentais, não governamentais e clientes.

“O cargo tem afinidade muito grande com minha área de formação — comunicação. Trabalharei em contato direto com organizações, prefeituras, a comunidade, órgãos reguladores e ministérios federais”, comenta Philipe Lemos.

Ele lembra que a Cesan está hoje em 53 municípios do Estado, com a possibilidade de expandir esse número.

“Estarei diretamente envolvido nesse projeto. Outro ponto importante, e que é uma meta da Cesan, é cada vez mais valorizar e respeitar o Marco Regulatório do Saneamento Básico. Se comparada com outros Estados, a companhia já está muito à frente na cobertura do serviço de tratamento de água e esgoto, estando acima da média nacional”, complementa.

Philipe Lemos frisa que a data de início dos trabalhos ainda está definida pelo governador. O assunto será tratado em uma reunião agendada após o carnaval.

Ele avalia que fez um trabalho transformador na Secretaria de Turismo do Estado, pois conseguiu ampliar o orçamento e triplicar as entregas. Em pouco mais de um ano, segundo ele, a economia do setor cresceu, o número de empregos aumentou junto com o número de visitantes, ampliando também a arrecadação do Estado.

“Entendo que o convite para a Cesan é um desafio ainda maior, fruto do reconhecimento do meu esforço e dos bons resultados obtidos durante o tempo na pasta do Turismo.

Me senti honrado com a convocação, sobretudo por se tratar de um cargo decisivo na companhia”, destaca.

Sobre o futuro, Philipe Lemos pretende colocar seu nome à disposição em 2026 e disputar uma das vagas à Câmara Federal. O jornalista entrou para vida pública em 2022, quando concorreu ao cargo de deputado federal. Na ocasião, ele recebeu 45 mil votos.

Lemos afirma que está dialogando com o governador Renato Casagrande e com partidos da base aliada há algum tempo.