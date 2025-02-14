Curtas políticas: mais três ex-prefeitos no governo Casagrande

Alessandro Broedel (MDB), de Sooretama, é o novo presidente do Incaper; Bruno Teófilo Araújo (sem partido), de Pedro Canário, agora é superintendente regional de Saúde de São Mateus e André Fagundes (Podemos), de Nova Venécia, foi escolhido como diretor-geral do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, também localizado em São Mateus.
A mudança no Incaper é a que mais chama a atenção, por este ser um órgão técnico ligado à Secretaria Estadual de Agricultura. O instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural é uma autarquia vinculada à Seag, e "planeja, coordena e executa projetos de pesquisa, assistência técnica e extensão rural", de acordo com o site do Incaper.
"O Incaper estava sem presidente, o diretor técnico estava respondendo interinamente pela diretoria-geral. (Alessandro Broedel) é um bom gestor, fez oito anos de boa gestão em Sooretama, está em uma área de agricultura forte, ele conhece todo o mecanismo de funcionamento do agronegócio", afirmou o governador à coluna.
Broedel cumpriu dois mandatos consecutivos como prefeito de Sooretama e, logo, não disputou as eleições de 2024. Ficaria na planície, sem mandato. O mesmo ocorreu com Bruno Araújo, em Pedro Canário.
André Fagundes, por sua vez, concorreu à reeleição, mas perdeu para um correligionário de Casagrande em Nova Venécia, Lubiana Barrigueira (PSB).
A chegada de mais três ex-prefeitos à gestão estadual é consequência das alterações que o governador tem feito para acomodar aliados e se preparar para outro pleito, o de 2026. Os recém-chegados são essencialmente políticos, embora o chefe do Executivo estadual argumente que também têm capacidade técnica.
VICTOR COELHO 2026
Recém-empossado como secretário estadual de Turismo, o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Victor Coelho (PSB) afirmou estar "à disposição do grupo" para disputar as eleições de 2026. Nessa hipótese, ele seria candidato a deputado federal e teria que se desincompatibilizar do cargo de secretário, ou seja, deixar o governo, no início de abril do ano que vem.
Agora, foi alocada em outro cargo comissionado, o de subsecretária de Estudos, Negócios, Planejamento e Infraestrutura Turística da Setur.
"Preciso de pessoas da minha confiança, que sei que vão dar resultado. Eu não conheço as pessoas que estavam lá, fiz esse pedido ao governador, pedi para ela ser transferida para me dar esse suporte, me ajudar com licitação, parte administrativa e de infraestrutura", contou Victor Coelho.
VIDIGAL CHEFE DE CASAGRANDE
O ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) tomou posse no cargo de secretário estadual de Desenvolvimento na última quarta-feira (12). Ao discursar, o governador lembrou que já foi secretário do próprio Vidigal.
De abril de 1999 a outubro de 2001, Renato Casagrande exerceu o cargo de secretário de Meio Ambiente da Prefeitura da Serra, então comandada por Sérgio Vidigal. O socialista havia disputado o governo do Espírito Santo em 1998 e, na ocasião, ficou em terceiro lugar. José Ignácio foi eleito para o Palácio Anchieta naquele ano.
Vidigal encerrou o quarto mandato como prefeito da Serra em dezembro do ano passado. Não disputou diretamente o pleito, mas elegeu o sucessor, Weverson Meireles (PDT).
NOVA GERAÇÃO?
Weverson, aliás, também discursou na posse de Vidigal na quarta-feira e chamou ao palco um dos filhos do novo secretário de Desenvolvimento, Serginho Vidigal (PDT).
Serginho não disse nem sim nem não, ao ser questionado pela coluna, se pretende disputar as eleições de 2026. Respondeu apenas que seu nome, Sérgio, significa servo.
Além da inversão de papeis entre Casagrande e Vidigal, um como chefe do Executivo e outro como secretário, a vida deu outra volta na solenidade de posse de Vidigal.
Fábio Duarte (Rede), que disputou a Prefeitura da Serra contra o pedetista em 2020, apoiado por Audifax Barcelos (hoje filiado ao PP), teceu diversos elogios ao novo titular da Secretaria de Desenvolvimento.
O prefeito da Capital tem percorrido municípios do interior para se fortalecer. Ao contrário do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), entretanto, Pazolini ainda não falou abertamente sobre essa estratégia.
Mas envia sinais muito claros. Na quinta-feira (13), por exemplo, Pazolini estampou no feed do Instagram uma publicação em colaboração com o perfil do Republicanos na rede social. No post, o prefeito da Capital comemora o resultado de uma pesquisa de intenção de votos que o colocou em primeiro lugar na corrida pelo Palácio Anchieta.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.