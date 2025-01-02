Candidata derrotada em Cachoeiro é nomeada no governo Casagrande

Lorena Vasques (PSB) disputou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em 2024 Crédito: Divulgação

Ex-secretária de Obras de Cachoeiro de Itapemirim, Lorena Vasques disputou a prefeitura da cidade em 2024, filiada ao PSB do então prefeito Victor Coelho. Além do chefe do Executivo municipal, ela contou com o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) na corrida, mas ficou em quarto lugar, com 11,27% dos votos. Theodorico Ferraço (PP) foi eleito com 42,81% e tomou posse no cargo na quarta-feira (1º).



Já nesta quinta (2), Lorena foi nomeada em um cargo comissionado no governo estadual. Ela vai ser subsecretária de Infraestrutura Rodoviária, da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). A pasta é comandada pelo secretário Fábio Damasceno.

O salário de subsecretários no governo Casagrande é de R$ 16.160,85 brutos, de acordo com o Portal da Transparência.

A ida de Lorena para a gestão estadual já era especulada desde o resultado das eleições de 2024.