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Após eleições 2024

Candidata derrotada em Cachoeiro é nomeada no governo Casagrande

Lorena Vasques (PSB) foi nomeada nesta quinta-feira (2). No pleito municipal, ela contou com o apoio do governador, mas ficou em quarto lugar

Públicado em 

02 jan 2025 às 07:28
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Lorena Vasques, pré-candidata do PSB à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Lorena Vasques (PSB) disputou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em 2024 Crédito: Divulgação
Ex-secretária de Obras de Cachoeiro de Itapemirim, Lorena Vasques disputou a prefeitura da cidade em 2024, filiada ao PSB do então prefeito Victor Coelho. Além do chefe do Executivo municipal, ela contou com o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) na corrida, mas ficou em quarto lugar, com 11,27% dos votos. Theodorico Ferraço (PP) foi eleito com 42,81% e tomou posse no cargo na quarta-feira (1º).
Já nesta quinta (2), Lorena foi nomeada em um cargo comissionado no governo estadual. Ela vai ser subsecretária de Infraestrutura Rodoviária, da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). A pasta é comandada pelo secretário Fábio Damasceno.
O salário de subsecretários no governo Casagrande é de R$ 16.160,85 brutos, de acordo com o Portal da Transparência.
A ida de Lorena para a gestão estadual já era especulada desde o resultado das eleições de 2024.
Outro candidato derrotado no pleito pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Carlos Casteglione (PT) também é subsecretário no governo Casagrande, na Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). Mas já ocupava o cargo antes da eleição, desincompatibilizou-se da função, como exige a lei eleitoral, e depois retornou.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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