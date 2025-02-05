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Mudanças no governo

Prioritária após reforma, pasta de Turismo tem 3° secretário em dois anos

O hoje prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), ficou apenas dez meses. Já Philipe Lemos sai da Secretaria de Turismo totalizando pouco mais de um ano à frente da pasta

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 10:23

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 fev 2025 às 10:23
Weverson Meireles e Philipe Lemos comandaram o Setur, que agora terá Victor Coelho à frente
Weverson Meireles e Philipe Lemos comandaram a Setur, que agora terá Victor Coelho à frente Crédito: Divulgação
O governador Renato Casagrande (PSB), que tem feito trocas em seu secretariado desde o início deste ano, divulgou nesta terça-feira (4), por meio de publicação em seu perfil na rede social X (antigo Twitter), mais uma mudança no alto escalão do Executivo estadual. Desta vez, Victor Coelho (PSB), ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, foi anunciado secretário de Estado do Turismo
A nova mudança no Turismo, área considerada prioritária no Espírito Santo com a reforma tributária, faz com que a pasta contabilize três secretários em um período de dois anos, a contar pela gestão de Casagrande iniciada em 2023, após sua reeleição no pleito de 2022. Isso porque, antes de Philipe Lemos, quem ocupava o cargo era Weverson Meireles, também do PDT.
A saída de Weverson, eleito prefeito da Serra em 2024, foi anunciada pelo governo em novembro de 2023. Ele havia assumido a secretaria em janeiro do mesmo ano, ficando somente 10 meses no cargo. Já Philipe Lemos sai da Secretaria de Turismo totalizando pouco mais de um ano à frente da pasta.
A reportagem de A Gazeta conversou com o governador Renato Casagrande, na tarde desta terça-feira, sobre a terceira troca na pasta do Turismo em um espaço de tempo de dois anos. O mandatário afirmou que as mudanças não têm impactado as entregas e os trabalhos desenvolvidos na área.
"Não interfere no funcionamento da secretaria. É uma troca natural. A gente agradece o bom trabalho feito pelo Philipe Lemos durante o período em que ele ficou à frente da Secretaria de Turismo", disse Casagrande.
Apesar da fala de agradecimento feita pelo socialista, no bastidor a informação é que a gestão de Philipe Lemos como secretário de Turismo não estaria dando os frutos esperados pelo governo, que inclusive já vinha sendo pressionado a mudar o comando da pasta.
Também teria pesado contra o pedetista o fato de seu partido, com a escolha do ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT) para assumir a Secretaria de Estado do Desenvolvimento, a partir do próximo dia 12, em substituição ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), contabilizar a gestão de duas secretarias dentro da estrutura administrativa do Executivo estadual.
Então, para equilibrar a distribuição de pastas entre as legendas que atualmente compõem a base aliada de seu governo, Casagrande teria optado por promover a troca na Secretaria de Turismo, mantendo o PDT, por meio de Vidigal, no comando apenas da Secretaria de Desenvolvimento.

Turismo é aposta com reforma tributária

A dança das cadeiras no comando da pasta do Turismo ocorre num momento em que a atividade passou a ser considerada crucial com as novas regras da reforma tributária, que começa a ser implementada por fases a partir de 2026.
A mudança nos tributos foi sancionada em janeiro e prevê a cobrança do imposto pelos Estados e municípios com base no destino da mercadoria ou onde o serviço foi prestado, o que representa uma grande mudança em relação ao sistema atual.
Atualmente, os impostos são cobrados de forma híbrida, tanto no destino quanto na origem. O IVA dual, composto por IBS e CBS, será cobrado somente no destino. Essas alterações acabam beneficiando Estados mais populosos, tendendo a impor perdas aos demais.
Diante dessas mudanças, ainda durante a fase de aprovação do projeto no Congresso Nacional em 2023, o governo do Espírito Santo viu no turismo uma aposta para evitar prejuízos com a reforma, que também vai pôr fim aos incentivos fiscais – importantes para o desenvolvimento da economia capixaba nos últimos anos.
Com os desafios da reforma tributária, o governador afirmou ser necessário consolidar a infraestrutura turística para eventos de negócios e também para que os visitantes possam desfrutar de momentos de lazer no Espírito Santo.
“Estamos potencializando o turismo, a logística e a infraestrutura, bem como a divulgação do nosso Estado. Temos investido muito no litoral, nas montanhas e no interior para tornar o Estado mais competitivo”, frisou.
Questionado sobre ter feito a terceira alteração no comando do Turismo em pouco mais de dois anos, Casagrande afirmou que são mudanças normais. “Weverson foi ser prefeito da Serra. Tenho certeza que Philipe deu a sua contribuição e Victor dará a sua contribuição”, afirmou.
"Precisamos apostar em atividades que vão gerar aumento de consumo no Estado. Por exemplo: fortalecer de forma intensa o turismo é um caminho para o Espírito Santo. Com uma população pequena, se a gente consegue atrair pessoas para cá, aumenta o consumo. Para isso, precisamos de qualidade de vida, investimento em saneamento, segurança, educação e infraestrutura"
Renato Casagrande - Governador do ES, em 2023, quando reforma estava em tramitação no Congresso

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