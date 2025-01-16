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Imposto

Reforma tributária: alíquota padrão deve ficar em torno de 28%, diz Appy

Segundo secretário, com as mudanças aprovadas, a alíquota padrão ficará "um pouquinho" acima de 27,97%, que era a última estimativa divulgada pelo Ministério da Fazenda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jan 2025 às 19:39

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 19:39

O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, afirmou que, nos próximos dias, o governo federal vai divulgar a futura alíquota padrão sobre o consumo. De acordo com ele, a alíquota deve ficar em torno de 28%.
A declaração aconteceu nesta quinta-feira (16), em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, após evento de sanção do projeto de regulamentação da reforma tributária. Segundo o secretário, as mudanças que mais pesariam na alíquota foram rejeitadas na Câmara e, portanto, provavelmente, ela ficará em torno de 28%.
A regulamentação da reforma tributária foi aprovada pelo Congresso no fim do ano passado. O texto traz o regramento jurídico sobre o novo sistema tributário, que será instituído gradualmente, com um regime de transição que prevê a aplicação integral da CBS e do IBS apenas em 2033.

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