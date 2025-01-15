5 áreas mais impactadas pela Reforma Tributária

A Reforma Tributária afetará diversas áreas da economia, incluindo o mercado de trabalho. Muitas profissões terão que atualizar habilidades e adotar novas tecnologias, o que pode resultar em uma alavancagem ou queda nas carreiras. Jorge Martínez Jr., empresário contábil, sócio da HB Realiza Contabilidade e parceiro da Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, destaca os cinco segmentos mais impactados pela reforma, ajudando a entender se algum deles afetará sua carreira.
1. Área jurídica
A Reforma Tributária altera a constituição, abordando leis complementares, ordinárias e regulamentares. Isso representa um novo começo, especialmente para os advogados tributários. “Serão novas considerações, interpretações e cenários. Não haverá mais resposta pronta ou precedente. Quem trabalha nesta área precisará retornar sempre ao texto legislativo antes de seguir com processos, tanto de forma preventiva quanto de forma corretiva, e essa análise vai diferenciar os mais qualificados”, explica Martínez.
2. Planejamento tributário e financeiro
Profissionais de planejamento tributário e financeiro serão muito demandados para garantir a eficiência no uso do capital nas novas formas de comprar, vender e planejar. De acordo com o especialista, as empresas precisarão refazer toda a estratégia de negócio. “As novas leis farão com que sejam priorizados investimentos que tragam benefícios fiscais e melhorem a eficiência operacional. O aumento de interesse por essas profissões ocorrerá devido à maior preocupação em garantir que a transição tributária não seja prejudicial”, completa.
3. Contabilidade
A nova legislação foi feita para simplificar e diminuir a burocracia, mas pode gerar confusões. Durante a implantação, o contador precisará agir de forma ainda mais estratégica para guiar o empresário. “Ele terá que se atualizar e investir em dobro no conhecimento próprio e da equipe para não ficarem presos em uma realidade tributária que não existe mais”, alerta o empresário Jorge Martínez Jr.
Dentro das profissões contábeis já existentes, serão ainda mais demandados os consultores fiscais e tributários, que estarão na linha de frente com o foco constante na otimização dos tributos. Profissionais de compliance também serão necessários, já que os negócios vão precisar de orientação estratégica para se adequar.
4. Tecnologia
Técnicos, desenvolvedores, especialistas em segurança digital e profissionais de inteligência artificial serão cada vez mais requisitados. Sistemas e softwares (ERP) já auxiliam na gestão tributária, controle contábil, financeiro e outros departamentos relacionados a tributos e impostos.
As empresas que ainda não utilizam esse tipo de ferramenta precisam se adequar o quanto antes. “Se feito manualmente, o processo poderia levar horas ou até dias, ainda com o risco a erros. Com as mudanças tributárias, o empresário não pode perder tempo e deve direcionar seu capital humano para análises estratégicas e interpretações legislativas, em vez de se concentrar no operacional”, recomenda Martínez.
5. Gestão de pessoas
O especialista ressalta que tal reforma não trará apenas redução de tributos, mas equiparação, o que pode implicar aumento de custo para diversos setores. “Com isso, antecipação, monitoramento, atualização contínua e comunicação clara serão os grandes desafios do setor de gestão de pessoas. Será fundamental equilibrar a carga tributária sem perder a competitividade por bons profissionais”, finaliza.
Por Isabela Kalil