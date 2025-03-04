Site escolhe “3 praias imperdíveis” do ES. Nenhuma na Grande Vitória

O famoso site Catraca Livre, que publica conteúdos sobre cultura, causas, serviços e variedades, principalmente os do eixo Rio-São Paulo, se rendeu aos encantos do litoral do capixaba e indicou as “três praias imperdíveis” do Espírito Santo - nenhuma delas na Grande Vitória
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As preferidas da plataforma digital são as praias de Meaípe, em Guarapari; Castelhanos, em Anchieta (eleita a mais bonita do ES por uma pesquisa feita ; e Riacho Doce, em Conceição da Barra. Embora tenha escolhido esse trio, o Catraca Livre não economizou nos elogios ao litoral do ES.
“O Espírito Santo é um destino repleto de belezas naturais, e suas praias são um convite para quem busca paisagens paradisíacas e tranquilidade. Com cerca de 410 quilômetros de extensão, o litoral capixaba tem os mais diversos tipos de praias, com dunas, desertas, semidesertas, com enseadas, com águas mornas e cristalinas e também com areia monazítica, muito utilizada para o uso medicinal”, descreve o site, que cita outras praias na região metropolitana, norte e sul do Estado.
O Catraca Livre traçou o perfil das três praias que considera imperdíveis no Espírito Santo. Veja a seguir:
Conhecida por sua atmosfera rústica e preservada, a Praia de Meaípe, em Guarapari, é famosa por suas águas calmas e areia dourada. Além do cenário encantador, o local é um dos principais polos gastronômicos do Estado, sendo ideal para experimentar a tradicional moqueca capixaba.
A Praia de Castelhanos, em Anchieta, é um verdadeiro refúgio para quem busca águas cristalinas e um ambiente tranquilo. Com extensa faixa de areia e mar calmo, é perfeita para famílias e para quem deseja relaxar longe das grandes aglomerações.
Para quem gosta de praias mais selvagens e preservadas, Riacho Doce, em Conceição da Barra, é a escolha ideal. Localizada na divisa entre o Espírito Santo e a Bahia, a praia encanta com seu cenário intocado e a foz de um riacho que deságua no mar.
A enquete, que teve mais de 140 mil votos, consagrou na segunda posição a Praia de Castelhanos, em Anchieta, com 54.651 votos, e na terceira colocação, Praia da Costa, em Vila Velha, com 1.265 votos.