Site escolhe “3 praias imperdíveis” do ES. Nenhuma na Grande Vitória

Embora não tenha sido indicada pelo Catraca Livre, a praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita a mais bonita do Espírito Santo pelos leitores de HZ Crédito: Fernando Madeira

O famoso site Catraca Livre, que publica conteúdos sobre cultura, causas, serviços e variedades, principalmente os do eixo Rio-São Paulo, se rendeu aos encantos do litoral do capixaba e indicou as “três praias imperdíveis” do Espírito Santo - nenhuma delas na Grande Vitória

As preferidas da plataforma digital são as praias de Meaípe, em Guarapari; Castelhanos, em Anchieta (eleita a mais bonita do ES por uma pesquisa feita ; e Riacho Doce, em Conceição da Barra. Embora tenha escolhido esse trio, o Catraca Livre não economizou nos elogios ao litoral do ES.

“O Espírito Santo é um destino repleto de belezas naturais, e suas praias são um convite para quem busca paisagens paradisíacas e tranquilidade. Com cerca de 410 quilômetros de extensão, o litoral capixaba tem os mais diversos tipos de praias, com dunas, desertas, semidesertas, com enseadas, com águas mornas e cristalinas e também com areia monazítica, muito utilizada para o uso medicinal”, descreve o site, que cita outras praias na região metropolitana, norte e sul do Estado.

O Catraca Livre traçou o perfil das três praias que considera imperdíveis no Espírito Santo. Veja a seguir:

PRAIA DE MEAÍPE

Praia de Meaípe, em Guarapari Crédito: Marcelo Moryan

Conhecida por sua atmosfera rústica e preservada, a Praia de Meaípe, em Guarapari, é famosa por suas águas calmas e areia dourada. Além do cenário encantador, o local é um dos principais polos gastronômicos do Estado, sendo ideal para experimentar a tradicional moqueca capixaba.

PRAIA DE CASTELHANOS

Praia dos Castelhanos, em Anchieta Crédito: Prefeitura Municipal de Anchieta

A Praia de Castelhanos, em Anchieta, é um verdadeiro refúgio para quem busca águas cristalinas e um ambiente tranquilo. Com extensa faixa de areia e mar calmo, é perfeita para famílias e para quem deseja relaxar longe das grandes aglomerações.

PRAIA DO RIACHO DO DOCE

Praia do Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Para quem gosta de praias mais selvagens e preservadas, Riacho Doce, em Conceição da Barra, é a escolha ideal. Localizada na divisa entre o Espírito Santo e a Bahia, a praia encanta com seu cenário intocado e a foz de um riacho que deságua no mar.

A MAIS BONITA DO ES