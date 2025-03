Na Mata da Praia

Criminosos destroem ponto comercial recém-reformado para furto de fios em Vitória

O espaço comercial situado na Avenida Dante Michelini foi todo reformado para ser alugado; donos estimam um prejuízo de aproximadamente R$ 200mil apenas com os danos e materiais levados

2 min de leitura min de leitura

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Teto de gesso quebrado, fiação levada, vidros estilhaçados, tomadas e torneiras arrancadas. Esse é o cenário de destruição encontrado em um ponto comercial na Avenida Dante Michelini, na Mata da Praia, em Vitória, nesta quarta-feira (12). O espaço tinha sido reformado recentemente para ser alugado. O prejuízo pode chegar a até R$ 200 mil, segundo um representante da família proprietária da área.

Além da quebradeira, os responsáveis pelo furto ainda retirou as tomadas das paredes em busca de mais fios de energia. Vídeos feitos no local mostram os tubos corrugados, por onde passa a rede elétrica, cortados e para fora do gesso quebrado, indicando que foram puxados.

A área kids ficou totalmente revirada e o chão do empreendimento estava coberto de cimento e poeira da quebradeira.

Ponto comercial é destruído durante furto de fios na Mata da Praia Tela cheia 1 de 7

Em conversa com o repórter Vinicius Collini, da TV Gazeta, Rômulo Felippe, genro do proprietário, contou que os suspeitos entraram no lugar durante a madrugada. Ele acredita serem os mesmos que furtaram o local na noite anterior.

Criminosos destroem ponto comercial recém-reformado para furto de fios em Vitória

“Acima de tudo é sentimento de revolta e impotência, porque, materialmente, estamos perante um cenário de guerra e caos. O que a gente assiste é a falta de punição e a injustiça. Um local que deveria ter uma segurança reforçada, infelizmente, ela tá na mão da bandidagem”, frisou o representante do dono.

A preocupação da família não é somente pela perda material. O dinheiro adquirido com o aluguel do imóvel é a renda mensal do sogro de Rômulo, um idoso de 90 anos.

“Você se sente incapaz e algemado. Enquanto nós cidadãos de bem nos sentimos encarcerados, os bandidos estão à solta. Então é algo que temos que gritar. Imagina se isso acontece em um dos bairros mais populosos da Capital, o que dizer dos bairros da periferia? E dos demais bairros? Então, assim, temos que apertar a segurança público e não podemos deixar que aconteça de novo", complementou.

A Polícia Civil informou, por nota, que em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil. "Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", frisou.

Ponto comercial foi furtado e destruído durante a madrugada em Mata da Praia, em Vitória. (Ronaldo Rodrigues)

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta