Polícia mira tráfico de drogas em Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim

Três pessoas foram presas e entre as apreensões estão maconha, crack, 'caderno do tráfico' e quase R$ 50 mil em dinheiro

Drogas e dinheiro apreendidos com trio preso em Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim. (Polícia Militar )

Uma operação da Polícia Militar prendeu três pessoas e apreendeu cerca de R$ 46 mil, drogas e um caderno com anotações do tráfico no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (11). A partir de denúncias anônimas, militares fizeram monitoramento e flagraram um jovem entregando drogas a um motorista e passageiro de um carro. O que estava a pé tentou fugir, jogou drogas ao longo do caminho, mas foi alcançado e os entorpecentes (mais de 3 quilos de maconha) apreendidos.

Na casa de um deles a polícia também apreendeu: 5 quilos de crack, cinco balanças, carregadores de pistola, munições e R$ 46.901,00. Os jovens de 20, 23 e 26 anos — nomes não foram divulgados — acabaram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória.

