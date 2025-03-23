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Motociclista morre em acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Conceição da Barra

Colisão aconteceu entre dois carros e uma motocicleta na manhã de domingo (23) em Conceição da Barra, no Norte do Estado

Publicado em 23 de Março de 2025 às 12:55

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

23 mar 2025 às 12:55
Motociclista morreu e duas pessoas ficaram grave
Motociclista morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas na BR 101 Crédito: Leitor/AGazeta
Um motociclista morreu na manhã deste domingo (23) após um acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Conceição da Barra, na Região Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada no local como Marlon Vitor Igor Matias de Souza, de 30 anos. 
De acordo com a concessionária responsável pela via, além do óbito no local, duas pessoas que estavam em um dos carros foram socorridas em estado grave, já as outras duas pessoas que estavam no outro veículo não se feriram. No local, o tráfego ficou totalmente interditado para atender à ocorrência.
A perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. 

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