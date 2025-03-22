Motociclista perde controle da direção e morre após atingir carro em Vitória

Motoclista de 37 anos morreu após colisão em traseira de veículo em Vitória Crédito: Reprodução

Um motociclista de 37 anos morreu após bater na traseira de um carro na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (22), em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A vítima, identificada como Orlando Telles Tamandaré, não tinha Carteira de Habilitação, conforme informação repassada por familiar à reportagem da TV Gazeta.

O motorista do veículo com o qual Orlando Telles colidiu contou à reportagem da TV Gazeta que estava na faixa da esquerda, parado na fila de carros, quando o motociclista, que estava na faixa do meio, teria perdido o controle da moto, trocado de faixa e batido no automóvel. A informação inicial é que a vítima trabalhava como pedreiro na Serra, e trafegava em alta velocidade quando o acidente ocorreu.

A Polícia Civil (PCES) e Guarda Municipal de Vitória foram procuradas para mais detalhes sobre acidente. Por nota, a PCES informou que a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada e que a ocorrência ainda estava em andamento. Até o fechamento deste texto, a guarda da Capital não havia respondido aos questionamentos da reportagem.

Motoclista de 37 anos morreu após colisão em traseira de veículo em Vitória Crédito: Reprodução