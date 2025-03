De boa na lagoa, ops...

Grupo de natação encontra capivara nadando na Ilha de Pituã em Vila Velha

Registro foi feito por um estudante de Direito no momento em que ele nadava em direção à ilha canela-verde na manhã desta sexta-feira (21)

Mikaella Mozer

A aula de natação em águas abertas na praia de Itapuã, em Vila Velha, deixou de ser momentaneamente uma atividade física e esportiva para ganhar ares de inusitado. Isso porque um grupo que praticava a atividade se deparou com um fato incomum. As braçadas tranquilas em direção à Ilha de Pituã, na manhã desta sexta-feira (21), foram divididas com uma capivara que nadou pertinho da turma.

O estudante de Direito, Felipe Pimentel, que estava entre os nadadores, contou ter ficado surpreso e muito feliz pela experiência. Os vídeos feitos por ele (veja acima) mostram o mamífero roedor chegando nas pedras e tentando subir. O bicho até consegue, fica um tempo, mas depois volta ao mar.

"Fiquei assustado quando vi, pois achei que pudesse ser um leão-marinho. Chegamos nadando juntos praticamente. Depois subi na ilha e consegui fazer os registros (da capivara). Ajudamos a manter a limpeza da ilha também e fomos surpreendidos com a capivara. Provavelmente deve ter vindo do Parque Jacarenema", contou o estudante.

Por medo de como o animal seria recebido, Pimentel ligou para o Instituo Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Ele também registrou um boletim de ocorrência devido ao receio de um eventual tumulto que a presença do bicho pudesse causar.

Em nota, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos informou que recebeu uma solicitação de informações sobre o caso. O órgão orientou o cidadão a entrar em contato com a Polícia Militar Ambiental, para realizar o resgate.

O Iema esclarece que tem competência para atuar em situações que envolvem animais silvestres ou exóticos em cativeiro. Já os animais em vida livre são de responsabilidade do Ibama.

