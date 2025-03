Investimento milionário

ES planeja construção de contornos para desviar trânsito na Região Serrana

Parte do financiamento aprovado pelo Banco Mundial para o Estado deverá ser usada para evitar circulação de carretas em Santa Teresa e Santa Leopoldina

Trânsito de caminhões no centro de Santa Teresa. (TV Gazeta/Reprodução)

A aprovação pelo Banco Mundial de um pacote de financiamento no valor de US$ 162,4 milhões, equivalente a R$ 919,8 milhões, para melhoria da infraestrutura rodoviária no Espírito Santo pode ajudar a resolver um gargalo no trânsito de duas cidades históricas na Região Serrana do Estado. Uma parte desse recurso deve ser usada para a construção de dois contornos em Santa Teresa e Santa Leopoldina, como consta do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2030 capixaba.

A construção desses contornos atende a uma demanda antiga dos dois municípios, que sofrem com o trânsito de veículos pesados, como caminhões e carretas, em ruas apertadas e em meio a casarões históricos.

Parte do Programa de Gestão de Ativos Rodoviários Proativo, Seguro e Resiliente do Brasil, o financiamento será destinado à melhoria na infraestrutura viária capixaba, com obras de sinalização, drenagem, limpeza e iluminação, sob responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Em nota à imprensa sobre a liberação do financiamento, o Banco Mundial cita que, no Espírito Santo, apenas 33% das estradas são consideradas em boas condições. E ainda lembra que o Estado apresenta a maior taxa de mortes no trânsito da Região Sudeste: 21,44 por 100 mil habitantes.

"Além disso, o Estado é altamente vulnerável a desastres relacionados ao clima, incluindo inundações e deslizamentos de terra, que interrompem a conectividade e a atividade econômica", diz a nota.

O Espírito Santo é o segundo Estado do Brasil a aderir ao empréstimo do Banco Mundial, após a Bahia, que conseguiu recuperar mais de 4 mil quilômetros de rodovias em toda a região.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destaca que, além dos recursos financeiros, o Banco Mundial também pode apoiar os projetos logísticos capixabas por meio de especialistas que têm conhecimento de outras regiões do Brasil e do exterior, além do aporte tecnológico para a restruturação das rodovias estaduais. Ele ainda aponta que o financiamento poderá ser usado na contratação de um estudo para viabilizar a construção de outro contorno, em Domingos Martins, também na Região Serrana.

"Esse apoio do Banco Mundial se soma aos investimentos que vêm sendo realizados pelo Estado desde 2019. No ano passado, o Espírito Santo investiu R$ 4,2 bilhões na mobilidade urbana, um recorde", salienta Álvaro Duboc.

Principais destaques do projeto

Manutenção de estradas: implementar contratos baseados em desempenho (PBCs) de longo prazo para melhorar a qualidade e durabilidade das estradas, minimizando a deterioração e reparos dispendiosos.

Adaptação climática e redução do risco de desastres: investir em infraestrutura para mitigar os efeitos de inundações, deslizamentos de terra e condições climáticas extremas, garantindo acesso rodoviário confiável em áreas vulneráveis.

Melhoria da segurança rodoviária: Introduzir medidas para reduzir as mortes no trânsito por meio de um melhor projeto de estradas, infraestrutura de pedestres e aplicação das regras de trânsito.

Participação do setor privado: Mobilizar US$ 117 milhões em investimentos privados por meio de parcerias público-privadas (PPPs) para apoiar a reabilitação e manutenção de estradas.

Inclusão social e equidade de gênero: lançar iniciativas para criar empregos para mulheres nos setores de construção e logística, ao mesmo tempo em que aborda as preocupações de segurança para as trabalhadoras em transportes.

