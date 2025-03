Expulsão de soldado da PM é recado à tropa e resposta à sociedade

Vídeo mostra PM bebendo enquanto observa vizinho agonizando em Vitória. Crédito: Reprodução

A data em que essa homologação se deu não foi divulgada pela PM, mas a confirmação da demissão foi possível nesta semana com a transferência do agora ex-soldado do Quartel de Maruípe, onde estava preso, para uma unidade prisional comum: a Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana.

Demorou, principalmente diante das circunstâncias do crime, que foi registrado pelo videomonitoramento do condomínio. As câmeras flagraram o desentendimento entre os vizinhos, o ex-soldado sacando a arma, o amigo dele empurrando a vítima, o tiro e a queda no chão, enquanto o militar observava o corpo levando um copo à boca.



Demorou, porque o processo de expulsão da corporação levou mais de um ano para chegar à decisão pela demissão. Nesse período, em junho de 2023, a Justiça já havia inclusive aceitado a denúncia contra o então soldado. Além dele, o amigo presente na cena do crime também virou réu. Ainda não há previsão da realização do julgamento.

Demorou, mas chegou. A defesa ainda pode recorrer, mas pedir que decisões em casos como esse sejam mais céleres não é passar por cima do devido processo legal. O direito à ampla defesa é incontestável em qualquer circunstância, mesmo as mais flagrantes. Mas as instituições precisam, ao mesmo tempo, dar respostas mais ágeis à sociedade por serem exemplo para ela. É dessa forma que a Polícia Militar sinaliza que nos seus quadros não há espaço para quem comete um crime tão bárbaro.

Vale sempre lembrar a declaração do pai da vítima, à época do crime: "Aqueles que têm o dever de nos dar segurança é que estão nos matando, logicamente com muitas exceções, mas têm ainda os policiais que estão malpreparados". A expulsão serve de exemplo, moraliza, e mostra que a PM não tolera comportamentos criminosos daqueles que deveriam estar sempre a postos em defesa da lei e da ordem. É esse o recado.

A Gazeta integra o Saiba mais