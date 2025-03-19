Lucas Torrezani de Oliveira, de 28 anos, atirou e matou um vizinho em abril de 2023 Crédito: Reprodução | Redes sociais

Atualização A Polícia Militar demitiu o soldado Lucas Torezani. No dia 18 de dezembro de 2024, a justiça decidiu que o, agora, ex-soldado da PM Lucas Torezani deveria ir a júri popular pela morte do músico. Na mesma decisão, o outro denunciado no processo, Jordan Ribeiro de Oliveira, amigo do PM, que estava no local do crime e, em meio à discussão que antecedeu a morte, foi acusado pela polícia de ter empurrado o músico, foi impronunciado, com o entendimento de que não havia provas de que ele planejava contribuir para a morte da vítima.

O soldado da Polícia Militar Lucas Torrezani de Oliveira, preso por atirar e matar o músico Guilherme Rocha , de 37 anos, após a vítima reclamar do som alto no condomínio em que os dois moravam, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na madrugada de 17 de abril de 2023, foi transferido do Quartel de Maruípe, onde estava preso, para uma unidade prisional comum do Estado.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, o ex-PM foi levado para a Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana, onde deu entrada nessa terça-feira (18). A mudança de local ocorre após a efetivação da demissão dele junto à corporação. A data da homologação, entretanto, não foi informada pela PM.

Pedido de habeas corpus

A defesa do militar ingressou com um pedido de habeas corpus no Plantão Judiciário do dia 18 de março de 2025, para que ele não fosse transferido para um presídio comum. O argumento principal é que na época do crime Lucas era soldado da PM e, por isso, deveria permanecer no presídio da Polícia Militar (no Quartel de Maruípe). No entanto, com a homologação da demissão, a Corregedoria solicitou a transferência.

Your browser does not support the audio element. PM que matou músico é demitido e transferido para presídio comum no ES

O pedido da defesa, contudo, foi negado pelo magistrado de plantão, que entendeu que a situação não se enquadrava nas hipóteses de urgência previstas para apreciação fora do expediente normal.

O que diz a defesa

A defesa do Sr. Lucas Torrezani de Oliveira recebe com tristeza e inconformismo a decisão de sua transferência para uma unidade prisional comum, tendo em vista que ele serviu como policial militar por vários anos e, em razão disso, corre risco dentro do sistema prisional.

Além disso, a decisão que resultou na sua exclusão da Polícia Militar ainda está pendente de recurso, tornando a medida de sua transferência precipitada e prematura, sem a devida observância dos riscos que sua condição de policial impõe.

Outro ponto que chama a atenção da defesa é a celeridade incomum com que essa transferência foi executada. A decisão que determinou a remoção do Sr. Lucas para o presídio regular foi proferida no dia 18 de março de 2025, às 13h05, e, no mesmo dia, ele já foi transferido. Nunca vimos uma celeridade tão grande para efetivar a transferência de um interno.

Quanto à realização do júri popular, não há previsão de data, pois a decisão de pronúncia ainda aguarda julgamento de recurso no Tribunal de Justiça.

Relembre o crime

Lucas Torrezani de Oliveira, de 28 anos, matou com um tiro o vizinho Guilherme Rocha, de 37 anos . O caso aconteceu na madrugada do dia 17 de abril de 2023, dentro do condomínio onde moravam, em Jardim Camburi, Vitória. Quando os policiais chegaram ao local, o soldado estava com a arma nas mãos e a vítima, caída no chão.

Em uma primeira versão, Lucas Torrezani contou que estava bebendo com os amigos quando Guilherme teria o atacado. O militar disse que reagiu e atirou uma vez. A síndica do condomínio onde os dois moravam contou que, ao contrário do que disse o militar, a vítima não reagiu e nem tentou desarmar o militar.

Músico Guilherme Rocha, de 37 anos, morto por PM em Vitória Crédito: Redes Sociais