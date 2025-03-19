Entre as quase 30 intervenções do chamado Plano Mobilidade Leste, em Vitória , e que vêm mudando o cenário do trânsito na Capital, uma deve ser entregue até o final deste mês: o acesso direto da Rua Humberto Martins de Paula, na saída da Terceira Ponte , até a região da Curva da Jurema e Ilha do Boi.

Agora, segundo Gustavo Perin, secretário de obras de Vitória, na última semana de março, os motoristas já vão começar a encontrar as mudanças de forma efetiva na região.

"Estamos finalizando as personalizações horizontais, fazendo as calçadas, rampas de acessibilidade para travessia de pedestres e ciclistas. Estamos com um esforço para manter o compromisso de iniciar a operação na última semana deste mês", disse o gestor em conversa com a reportagem.

Your browser does not support the audio element. Novos acessos à Curva da Jurema e Ilha do Boi serão liberados até o fim de março

Com o trânsito sendo liberado, motoristas e motociclistas vão poder fazer o seguinte trajeto:

Na descida da Terceira Ponte, chegando a Vitória, os condutores vão acessar a Rua Humberto Martins de Paula, cruzando a Avenida Américo Buaiz em direção à Ilha do Boi. Para isso, foi feita uma abertura no canteiro central da avenida e na área ao lado do monumento em homenagem ao imigrante italiano.





Ou seja, além de sair da Humberto Martins de Paula virando à esquerda sentido a Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, ou curvando à direita no sentido Centro, os motoristas ganham uma opção de acesso direto a região dos quiosques da Curva da Jurema e também até a Ilha do Boi.



Nessa área, outras obras também são realizadas para que a Avenida José Miranda Machado (que faz a Orla da Curva da Jurema) passe a ser de mão dupla, com um maior número de faixas, além da instalação de uma rotatória para melhor fluxo do trânsito na entrada da Ilha do Boi.

Com as obras, vias próximas ao Shopping Vitória terão alterações no fluxo Crédito: Eduardo Helmer / João Barbosa

Nesse trecho da Curva da Jurema e Ilha do Boi, as intervenções nas ruas Marília Scarton Coutinho e Victor Civitá devem funcionar, de forma integral, a partir de meados de abril, como projeta a Secretaria de Obras de Vitória.

Com as mudanças na Avenida José Maria Machado, a Rua Victor Civitá terá seu sentido invertido para que se conecte com a Rua Marília Scarton, que passa a ser de mão dupla na região conhecida como Enseadinha (embaixo da Terceira Ponte), tornando-se uma opção para saída tanto no sentido Avenida Américo Buaiz quanto no sentido Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.

Já quem entra na Marília Scarton pode seguir até a Ilha do Boi e a Curva da Jurema no trajeto que já é conhecido, fazendo a conversão à direita após sair da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.

Ruas atrás do Shopping Vitória também têm alterações para entrada e saída da Ilha do Boi e Curva da Jurema Crédito: Eduardo Helmer / João Barbosa

Segundo Eduardo Borges, engenheiro civil, mestre em urbanismo e diretor da Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES), a expectativa de quem vive na região é voltada para que as obras apresentem resultados efetivos no trânsito.

"Depois de dez anos de sugestão e discussão do projeto, com iniciativa da Associação, é muito gratificante ver o que propusemos em papel virar realidade", pondera.