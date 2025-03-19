Entre as quase 30 intervenções do chamado Plano Mobilidade Leste, em Vitória, e que vêm mudando o cenário do trânsito na Capital, uma deve ser entregue até o final deste mês: o acesso direto da Rua Humberto Martins de Paula, na saída da Terceira Ponte, até a região da Curva da Jurema e Ilha do Boi.
O prazo inicial, como mostrou A Gazeta, conforme projeção da Prefeitura de Vitória, era o final de janeiro. Entretanto, devido a obras ligadas à rede de esgoto promovidas pela Cesan na região, o cronograma sofreu atraso.
Agora, segundo Gustavo Perin, secretário de obras de Vitória, na última semana de março, os motoristas já vão começar a encontrar as mudanças de forma efetiva na região.
"Estamos finalizando as personalizações horizontais, fazendo as calçadas, rampas de acessibilidade para travessia de pedestres e ciclistas. Estamos com um esforço para manter o compromisso de iniciar a operação na última semana deste mês", disse o gestor em conversa com a reportagem.
Novos acessos à Curva da Jurema e Ilha do Boi serão liberados até o fim de março
Com o trânsito sendo liberado, motoristas e motociclistas vão poder fazer o seguinte trajeto:
- Na descida da Terceira Ponte, chegando a Vitória, os condutores vão acessar a Rua Humberto Martins de Paula, cruzando a Avenida Américo Buaiz em direção à Ilha do Boi. Para isso, foi feita uma abertura no canteiro central da avenida e na área ao lado do monumento em homenagem ao imigrante italiano.
- Ou seja, além de sair da Humberto Martins de Paula virando à esquerda sentido a Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, ou curvando à direita no sentido Centro, os motoristas ganham uma opção de acesso direto a região dos quiosques da Curva da Jurema e também até a Ilha do Boi.
Nessa área, outras obras também são realizadas para que a Avenida José Miranda Machado (que faz a Orla da Curva da Jurema) passe a ser de mão dupla, com um maior número de faixas, além da instalação de uma rotatória para melhor fluxo do trânsito na entrada da Ilha do Boi.
Nesse trecho da Curva da Jurema e Ilha do Boi, as intervenções nas ruas Marília Scarton Coutinho e Victor Civitá devem funcionar, de forma integral, a partir de meados de abril, como projeta a Secretaria de Obras de Vitória.
Com as mudanças na Avenida José Maria Machado, a Rua Victor Civitá terá seu sentido invertido para que se conecte com a Rua Marília Scarton, que passa a ser de mão dupla na região conhecida como Enseadinha (embaixo da Terceira Ponte), tornando-se uma opção para saída tanto no sentido Avenida Américo Buaiz quanto no sentido Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.
Já quem entra na Marília Scarton pode seguir até a Ilha do Boi e a Curva da Jurema no trajeto que já é conhecido, fazendo a conversão à direita após sair da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.
Segundo Eduardo Borges, engenheiro civil, mestre em urbanismo e diretor da Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES), a expectativa de quem vive na região é voltada para que as obras apresentem resultados efetivos no trânsito.
"Depois de dez anos de sugestão e discussão do projeto, com iniciativa da Associação, é muito gratificante ver o que propusemos em papel virar realidade", pondera.
O pacote de obras, iniciado em julho de 2024, tem planejamento para entrega ao fim do primeiro semestre de 2025 e ainda contempla as mudanças já feitas nos acessos à Terceira Ponte e drenagem para que alagamentos sejam evitados nas regiões próximas à Enseada do Suá.
São quase 30 intervenções em diferentes pontos da cidade. As melhorias previstas no Plano Mobilidade Leste incluem pavimentação, sinalização, drenagem, baias de ônibus e faixas adicionais. Ainda segundo a gestão municipal, o plano foi elaborado e validado com a participação das associações de moradores dos bairros onde houve ou haverá alguma intervenção.