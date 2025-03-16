Redemoinho de poeira chama atenção em Nova Venécia

Um redemoinho de poeira impressionou moradores do Assentamento Celestina, na zona rural de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , na manhã deste domingo (16). Em um vídeo, é possível ver que o fenômeno natural praticamente “ligou o céu à terra”.

O redemoinho também remete a uma das lendas mais populares do folclore brasileiro, que o associa ao rastro ou à própria presença do "Saci-Pererê", conhecido por provocar vendavais e perturbar viajantes. Segundo a tradição, arremessar uma garrafa ou uma peneira no centro do fenômeno faria com que ele cessasse e o Saci fosse capturado.

Aos 52 anos, Egídio Parlote Sant’ana é dono de um bar ao lado do local onde o fenômeno foi registrado. “Eu nunca vi um negócio desses. Chamou muito a atenção de todo mundo aqui e durou uns cinco minutos”, disse.

Segundo a Climatempo, empresa de meteorologia, os redemoinhos de poeira "são colunas de poeira que se levantam do chão girando. As dimensões (altura vertical e largura) são muito variáveis", que "podem se estender por algumas centenas de metros acima do solo e até se mover de um local para outro, em curtas distâncias".

Ainda segundo a Climatempo, "a temperatura do ar e do solo muito elevadas é o fator principal para a formação deste fenômeno", e que "a largura dos redemoinhos de poeira, em geral, é da ordem de algumas dezenas de metros".

A coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) analisou as imagens. "De fato trata-se de um redemoinho de vento. Esse fenômeno se forma quando há um aquecimento muito forte em uma determinada área. Ele pode ser observado sob as seguintes condições: em dias quentes, sem vento, de baixa umidade do ar e de muito sol", informou, por nota.

Segundo o Incaper, o redemoinho de poeira se forma quando há um aquecimento forte de uma área e o calor é transferido para a parcela de ar acima. Pode chegar até 10 metros de altura.

Ainda conforme o Incaper, esses redemoinhos são comuns em dias de temperaturas elevadas, céu sem nuvens e em áreas abertas. E também não costumam causar prejuízos, pois têm baixa velocidade. Esse fenômeno também é conhecido por diabo de poeira (dust devil), ou rastro de saci-pererê.