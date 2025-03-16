Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saci?

Redemoinho de poeira chama atenção em Nova Venécia

Fenômeno ocorreu na manhã deste domingo (16), no Assentamento Celestina, zona rural do município do Noroeste do Espírito Santo; veja vídeo

Publicado em 16 de Março de 2025 às 16:18

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

16 mar 2025 às 16:18
Um redemoinho de poeira impressionou moradores do Assentamento Celestina, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (16). Em um vídeo, é possível ver que o fenômeno natural praticamente “ligou o céu à terra”.
O redemoinho também remete a uma das lendas mais populares do folclore brasileiro, que o associa ao rastro ou à própria presença do "Saci-Pererê", conhecido por provocar vendavais e perturbar viajantes. Segundo a tradição, arremessar uma garrafa ou uma peneira no centro do fenômeno faria com que ele cessasse e o Saci fosse capturado.
Aos 52 anos, Egídio Parlote Sant’ana é dono de um bar ao lado do local onde o fenômeno foi registrado. “Eu nunca vi um negócio desses. Chamou muito a atenção de todo mundo aqui e durou uns cinco minutos”, disse.
Segundo a Climatempo, empresa de meteorologia, os redemoinhos de poeira "são colunas de poeira que se levantam do chão girando. As dimensões (altura vertical e largura) são muito variáveis", que "podem se estender por algumas centenas de metros acima do solo e até se mover de um local para outro, em curtas distâncias".
Ainda segundo a Climatempo, "a temperatura do ar e do solo muito elevadas é o fator principal para a formação deste fenômeno", e que "a largura dos redemoinhos de poeira, em geral, é da ordem de algumas dezenas de metros". 
A coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) analisou as imagens. "De fato trata-se de um redemoinho de vento. Esse fenômeno se forma quando há um aquecimento muito forte em uma determinada área. Ele pode ser observado sob as seguintes condições: em dias quentes, sem vento, de baixa umidade do ar e de muito sol", informou, por nota.
Segundo o Incaper, o redemoinho de poeira se forma quando há um aquecimento forte de uma área e o calor é transferido para a parcela de ar acima. Pode chegar até 10 metros de altura.
Ainda conforme o Incaper, esses redemoinhos são comuns em dias de temperaturas elevadas, céu sem nuvens e em áreas abertas. E também não costumam causar prejuízos, pois têm baixa velocidade. Esse fenômeno também é conhecido por diabo de poeira (dust devil), ou rastro de saci-pererê.

Atualização

17/03/2025 - 10:40
A matéria foi atualizada com mais informações sobre o fenômeno disponibilizadas pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

+ Reportagens

Carreta tomba, motorista fica preso às ferragens e carga é saqueada em Ibatiba

Homem é assassinado a tiros em bairro de Cachoeiro de Itapemirim

Lula lamenta morte de Pirão: "Uma das mais deliciosas moquecas capixabas da minha vida"

ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos em 16 municípios; veja lista

Jovem é flagrado nu dentro de carro após fuga, perseguição e acidente em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Climatempo Nova Venécia Região Norte do ES Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados