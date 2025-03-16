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Sinais de embriaguez

Jovem é flagrado nu dentro de carro após fuga, perseguição e acidente em Colatina

O motorista, que segundo a polícia estava embriagado, foi detido após bater com o veículo em uma carreta-cegonha. Ele pagou fiança e foi liberado

Publicado em 16 de Março de 2025 às 12:37

Fabrício Silva

Fabrício Silva

Publicado em 

16 mar 2025 às 12:37
Casal tenta fugir da PM e bate carro em Colatina
Motorista embriagado perde o controle e atinge caminhão estacionado na ES-080. Crédito: Polícia Militar
Um motorista tentou fugir de uma abordagem policial na Rodovia ES-080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e colidiu com uma carreta-cegonha que estava estacionada. O acidente aconteceu na noite de sábado (15). Segundo a polícia, o condutor, de 21 anos, que admitiu à polícia que bebeu e dirigiu, sofreu escoriações leves. A fuga teve início quando policiais militares realizavam patrulhamento, momento em que avistaram um Ford Focus  parado próximo a uma via de acesso ao bairro Vicente Soela III, conhecida por ser rota de tráfico de drogas e armas.
Ao tentar abordar o veículo, o condutor desobedeceu a ordem e fugiu, praticando manobras perigosas e ultrapassagens forçadas, colocando em risco a segurança de outros motoristas. Durante o acompanhamento, o veículo foi flagrado transitando a uma velocidade acima do permitido por um radar de fiscalização.
Após algum tempo, os policiais perderam o veículo de vista, mas o seguiram até o momento em que o motorista perdeu o controle e colidiu com o caminhão estacionado. O condutor, ao sair do veículo, estava nu, sendo atendido pelos policiais que providenciaram uma roupa para resguardar seus direitos.
O motorista confessou ter ingerido bebida alcoólica e apresentava sinais claros de embriaguez, como fala alterada e dificuldade de equilíbrio. A mulher que o acompanhava também admitiu ter consumido álcool, mas não sofreu lesões aparentes.
Ambos foram levados ao pronto-socorro, onde o motorista foi atendido com escoriações leves. Foi oferecido o teste de etilômetro, mas ele se recusou a fazer, mas policiais constataram que o rapaz estava sob efeito de álcool.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 21 anos, que não teve o nome informado, foi autuado em flagrante por adulteração veicular e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Ele foi liberado para responder em liberdade após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

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