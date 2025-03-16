Jovem é flagrado nu dentro de carro após fuga, perseguição e acidente em Colatina

Motorista embriagado perde o controle e atinge caminhão estacionado na ES-080. Crédito: Polícia Militar

Um motorista tentou fugir de uma abordagem policial na Rodovia ES-080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e colidiu com uma carreta-cegonha que estava estacionada. O acidente aconteceu na noite de sábado (15). Segundo a polícia, o condutor, de 21 anos, que admitiu à polícia que bebeu e dirigiu, sofreu escoriações leves. A fuga teve início quando policiais militares realizavam patrulhamento, momento em que avistaram um Ford Focus parado próximo a uma via de acesso ao bairro Vicente Soela III, conhecida por ser rota de tráfico de drogas e armas.



Ao tentar abordar o veículo, o condutor desobedeceu a ordem e fugiu, praticando manobras perigosas e ultrapassagens forçadas, colocando em risco a segurança de outros motoristas. Durante o acompanhamento, o veículo foi flagrado transitando a uma velocidade acima do permitido por um radar de fiscalização.

Após algum tempo, os policiais perderam o veículo de vista, mas o seguiram até o momento em que o motorista perdeu o controle e colidiu com o caminhão estacionado. O condutor, ao sair do veículo, estava nu, sendo atendido pelos policiais que providenciaram uma roupa para resguardar seus direitos.

O motorista confessou ter ingerido bebida alcoólica e apresentava sinais claros de embriaguez, como fala alterada e dificuldade de equilíbrio. A mulher que o acompanhava também admitiu ter consumido álcool, mas não sofreu lesões aparentes.

Ambos foram levados ao pronto-socorro, onde o motorista foi atendido com escoriações leves. Foi oferecido o teste de etilômetro, mas ele se recusou a fazer, mas policiais constataram que o rapaz estava sob efeito de álcool.