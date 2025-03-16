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Série de infrações

Idoso é flagrado com porte de arma vencido e carro com R$ 21 mil em multas em Vitória

Carro do homem foi identificado após passar pela Central de Monitoramento da Capital, que identificou o veículo com documentos irregulares desde 2014

Publicado em 16 de Março de 2025 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2025 às 12:07
Arma, munições e documentos foram apreendidos na ação da Guarda da Capital
Arma, munições e documentos foram apreendidos na ação da Guarda da Capital Crédito: Divulgação / GCMV
Um policial federal aposentado de 70 anosde  foi detido pela Guarda Municipal de Vitória na tarde de sábado (15) após ser abordado e flagrado com um revólver calibre 38 sem registro, 33 munições, porte de arma expirado, documentos irregulares em seu veículo e mais de R$ 21 mil em débito acumulado por multas.
Segundo a guarda, o carro do idoso foi identificado após passar pela Central de Monitoramento da Capital, que constatou que o veículo tinha pendências relacionadas a infrações e licenciamento vencido desde 2014.
“O condutor do veículo teria retirado de forma irregular o carro legalmente retido, no último dia 7, por licenciamento vencido desde 2014, antes do veículo ser removido ao pátio. Ciente da irregularidade, a Guarda Civil Municipal iniciou a busca pelo carro até a sua abordagem na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), nas proximidades do Clube Álvares Cabral”, informou a corporação.
Ao ser abordado, o condutor foi identificado e informado de que seu veículo seria removido devido ao licenciamento vencido. Transtornado e se negando a sair do carro, o motorista alegou ser policial federal aposentado e se recusou a atender às ordens da equipe de abordagem.
Os agentes chegaram a retirar a chave da ignição, uma vez que o condutor possuía histórico de fuga de uma fiscalização anterior, conforme consta em outro boletim de ocorrência.

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Apesar das solicitações para que deixasse o veículo, o homem permaneceu em seu interior, dificultando a ação da Guarda. O impasse foi resolvido pouco antes da chegada de seu advogado. Após intervenção do defensor, segundo informou a Guarda, o motorista ainda ameaçou um dos agentes.
“Na presença do advogado, a equipe da Guarda realizou revista no interior do automóvel e encontrou um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, além de 28 munições adicionais. O condutor apresentou porte de arma, com validade expirada em julho de 2022, e o revólver estava sem o seu registro. Os objetos apreendidos foram encaminhados à autoridade policial para análise e o veículo foi removido ao pátio. O motorista foi encaminhado à polícia para esclarecimentos”, destacou a Guarda da Capital.
De acordo com a corporação, a ocorrência revelou um histórico de infrações de trânsito por parte do condutor, que acumulava um débito de mais de R$ 21 mil em multas, incluindo infrações de avanço de semáforo, estacionamento proibido, excesso de velocidade e recusa ao teste do bafômetro.

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