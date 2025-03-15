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Região Serrana

Pai tenta matar o próprio filho a machadadas em Santa Maria de Jetibá

De acordo com familiares, a relação entre pai e filho era marcada por desentendimentos; suspeito não foi localizado

Publicado em 15 de Março de 2025 às 19:19

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

15 mar 2025 às 19:19
Um homem de 34 anos está internado em estado grave após ser atacado com golpes de machado pelo próprio pai em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (14).
De acordo com familiares, a relação entre pai e filho era conturbada e marcada por desentendimentos. Durante uma discussão, o pai teria se armado com um machado e atacado o filho. A mãe da vítima, que estava na casa, ouviu a briga e, ao chegar ao local, encontrou o filho caído no chão, gravemente ferido. O suspeito fugiu logo em seguida.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e disse que, quando chegou ao local, a vítima já estava sendo socorrida pelos bombeiros.  Inicialmente, o atendimento foi feito em um hospital da região, mas, devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para um hospital em Vitória, onde permanece internado.
O suspeito não foi localizado e ainda não há informação sobre a motivação do crime. Em nota, a PM afirmou que um machado que teria sido utilizado no crime foi apreendido. 
A Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações. 

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