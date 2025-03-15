Pai tenta matar o próprio filho a machadadas em Santa Maria de Jetibá

Um homem de 34 anos está internado em estado grave após ser atacado com golpes de machado pelo próprio pai em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (14).

De acordo com familiares, a relação entre pai e filho era conturbada e marcada por desentendimentos. Durante uma discussão, o pai teria se armado com um machado e atacado o filho. A mãe da vítima, que estava na casa, ouviu a briga e, ao chegar ao local, encontrou o filho caído no chão, gravemente ferido. O suspeito fugiu logo em seguida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e disse que, quando chegou ao local, a vítima já estava sendo socorrida pelos bombeiros. Inicialmente, o atendimento foi feito em um hospital da região, mas, devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para um hospital em Vitória, onde permanece internado.

O suspeito não foi localizado e ainda não há informação sobre a motivação do crime. Em nota, a PM afirmou que um machado que teria sido utilizado no crime foi apreendido.