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Crime na Rua da Lama

Jovem morto na Lama era dono de empresa e tinha fechado primeiro contrato

Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi morto com uma facada em frente a um bar após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16

Publicado em 15 de Março de 2025 às 18:31

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

15 mar 2025 às 18:31
O jovem Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, morto em frente a um bar após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada deste sábado (15), vivia um momento de realização pessoal e profissional, segundo familiares. Ele morava em Goiabeiras com a avó e dois irmãos. 
O velório do jovem começou na noite de sábado, no Cemitério Parque da Paz, no bairro Civit II, na Serra, e o enterro aconteceu neste domingo.
Com formação em Tecnologia da Informação (TI), Breno havia montado sua empresa neste ano e estava na expectativa de dar início ao primeiro contrato de prestação de serviço firmado por seu empreendimento. Segundo Lucas Oliveira de Carvalho, 31 anos, primo de Breno, o jovem estava feliz pela nova fase de sua vida.
"O Breno era uma pessoa amorosa e carinhosa, como têm relatado os amigos dele nas redes sociais, após o ocorrido. Ele estava se sentindo realizado, pois havia montado uma empresa especializada em Tecnologia da Informação (TI) e tinha conseguido o primeiro contrato de prestação de serviço."
Lucas Oliveira de Carvalho -  Pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e primo do jovem 
Ainda conforme Lucas Oliveira, a mãe de Breno morreu em 2021, por complicações da Covid-19. Os dois irmãos eram fruto de um segundo relacionamento da mãe dele. 
"Para a avó materna, ele era aquele neto criado como filho. Ele sempre morou com ela. Quando perdeu a mãe por conta da pandemia, em 2021, o Breno passou um período muito complicado, porque ele era o filho mais velho e temia pelo futuro dos dois irmãos mais novos. No entanto, conseguiu superar esse período e seguir a vida", conta Lucas, primo de Breno por parte de pai.

Família em estado de choque

A auxiliar administrativo Gisele Fernandes Dutra, 47, é amiga da família de Breno há mais 30 anos. Em função da proximidade, ela o tratava como sobrinho. Muito abalada, Gisele também conversou com a reportagem na tarde deste sábado e afirmou que toda a família do jovem está, segundo ela, em "estado de choque".
Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória
Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Reprodução
"Conheci o Breno antes mesmo do nascimento, porque acompanhei toda a gravidez de sua mãe. Vi ele crescer. Era como um sobrinho para mim. A mãe dele foi minha melhor amiga, e a morte dela já havia sido uma grande perda para todos nós. Agora, acontece isso (choro). 
"Todo mundo que conhecia o Breno sabe o quanto ele era educado, prestativo e carinhoso. Não estou falando isso porque ele morreu, mas porque essa era a realidade. A família está sem chão, em completo estado de choque. O Breno estava vivendo um momento tão bonito, conquistando as coisinhas dele."
Gisele Fernandes - Amiga da família e tia de consideração de Breno

Entenda o caso

Breno Rezende de Carvalho foi morto uma facada na madrugada deste sábado (15) em frente a uma bar, após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória
O suspeito de ser autor do crime seria um funcionário de um bar próximo ao local do crime e teria fugido da cena do homicídio numa picape branca.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 4h40 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas e Breno caído no chão, amparado por uma mulher. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionada e constatou o óbito.
Um jovem de 25 anos, que preferiu não se identificar, contou que o suposto autor do crime seria empregado do bar Sofá da Hebe, um dos mais movimentados da região. Breno, que estava no estabelecimento, conforme a testemunha, teria sido acusado pelo suspeito de consumir e não pagar uma cerveja.
Após a primeira briga, já em outro momento da noite, o suspeito foi atrás da vítima em um outro bar da Lama. Após nova discussão, o suspeito deu uma facada em Breno. "O homem entrou no carro e sentou no banco do carona. Já tinha outra pessoa esperando para eles fugirem", disse o jovem.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passou por necropsia antes de ser liberado para os familiares.
A PC reforçou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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