Jovem morto na Lama era dono de empresa e tinha fechado primeiro contrato

O jovem Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, morto em frente a um bar após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16 , na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada deste sábado (15), vivia um momento de realização pessoal e profissional, segundo familiares. Ele morava em Goiabeiras com a avó e dois irmãos.

O velório do jovem começou na noite de sábado, no Cemitério Parque da Paz, no bairro Civit II, na Serra, e o enterro aconteceu neste domingo.

Com formação em Tecnologia da Informação (TI), Breno havia montado sua empresa neste ano e estava na expectativa de dar início ao primeiro contrato de prestação de serviço firmado por seu empreendimento. Segundo Lucas Oliveira de Carvalho, 31 anos, primo de Breno, o jovem estava feliz pela nova fase de sua vida.

"O Breno era uma pessoa amorosa e carinhosa, como têm relatado os amigos dele nas redes sociais, após o ocorrido. Ele estava se sentindo realizado, pois havia montado uma empresa especializada em Tecnologia da Informação (TI) e tinha conseguido o primeiro contrato de prestação de serviço." Lucas Oliveira de Carvalho - Pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e primo do jovem

Ainda conforme Lucas Oliveira, a mãe de Breno morreu em 2021, por complicações da Covid-19. Os dois irmãos eram fruto de um segundo relacionamento da mãe dele.

"Para a avó materna, ele era aquele neto criado como filho. Ele sempre morou com ela. Quando perdeu a mãe por conta da pandemia, em 2021, o Breno passou um período muito complicado, porque ele era o filho mais velho e temia pelo futuro dos dois irmãos mais novos. No entanto, conseguiu superar esse período e seguir a vida", conta Lucas, primo de Breno por parte de pai.

Família em estado de choque

A auxiliar administrativo Gisele Fernandes Dutra, 47, é amiga da família de Breno há mais 30 anos. Em função da proximidade, ela o tratava como sobrinho. Muito abalada, Gisele também conversou com a reportagem na tarde deste sábado e afirmou que toda a família do jovem está, segundo ela, em "estado de choque".

Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Reprodução

"Conheci o Breno antes mesmo do nascimento, porque acompanhei toda a gravidez de sua mãe. Vi ele crescer. Era como um sobrinho para mim. A mãe dele foi minha melhor amiga, e a morte dela já havia sido uma grande perda para todos nós. Agora, acontece isso (choro).

"Todo mundo que conhecia o Breno sabe o quanto ele era educado, prestativo e carinhoso. Não estou falando isso porque ele morreu, mas porque essa era a realidade. A família está sem chão, em completo estado de choque. O Breno estava vivendo um momento tão bonito, conquistando as coisinhas dele." Gisele Fernandes - Amiga da família e tia de consideração de Breno





Entenda o caso

Breno Rezende de Carvalho foi morto uma facada na madrugada deste sábado (15) em frente a uma bar, após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória

O suspeito de ser autor do crime seria um funcionário de um bar próximo ao local do crime e teria fugido da cena do homicídio numa picape branca.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 4h40 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas e Breno caído no chão, amparado por uma mulher. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionada e constatou o óbito.

Um jovem de 25 anos, que preferiu não se identificar, contou que o suposto autor do crime seria empregado do bar Sofá da Hebe, um dos mais movimentados da região. Breno, que estava no estabelecimento, conforme a testemunha, teria sido acusado pelo suspeito de consumir e não pagar uma cerveja.

Após a primeira briga, já em outro momento da noite, o suspeito foi atrás da vítima em um outro bar da Lama. Após nova discussão, o suspeito deu uma facada em Breno. "O homem entrou no carro e sentou no banco do carona. Já tinha outra pessoa esperando para eles fugirem", disse o jovem.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passou por necropsia antes de ser liberado para os familiares.