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Divergência sobre consumo

Jovem é morto a facadas na Rua da Lama após discussão sobre cerveja

Segundo boletim de ocorrência, autor do crime seria funcionário de um bar; bate-boca teria começado devido ao pagamento de uma bebida

Publicado em 15 de Março de 2025 às 09:07

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

15 mar 2025 às 09:07
Um jovem de 25 anos foi morto a facadas, na madrugada deste sábado (15), em frente a uma distribuidora de bebidas após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória. A vítima, identificada como Breno Rezende de Carvalho, foi encontrada ferida na Rua Arthur Czartoryski, no mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos.
O suspeito de ser autor do crime seria um funcionário de um bar próximo ao local do crime e teria fugido da cena do homicídio numa picape branca.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 4h40 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas e Breno caído no chão, amparado por uma mulher. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionada e constatou o óbito.
Um jovem de 25 anos, que preferiu não se identificar, contou que o suposto autor do crime seria empregado do bar Sofá da Hebe, um dos mais movimentados da região. Breno, que estava no estabelecimento, conforme a testemunha, teria sido acusado pelo suspeito de consumir e não pagar uma cerveja.
Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória
Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Reprodução
Depois da briga ter acabado, já em outro momento da noite, o suspeito foi atrás da vítima em uma distribuidora de bebidas que fica ao lado e deu as facadas. "O homem entrou no carro e sentou no banco do carona. Já tinha outra pessoa esperando para eles fugirem", disse o jovem.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
A PC reforçou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações. 

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