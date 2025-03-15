Um homem de 43 anos causou um tumulto na noite de sexta-feira (14), em Vila Velha, após bater o veículo que dirigia em três carros que estavam estacionados perto da rotatória dos Pescadores, na Rua São Paulo, no bairro Itapuã. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que o suspeito aparentava estar alcoolizado.
"Os policiais encontraram o indivíduo no local com escoriações causadas pela colisão e sendo contido por algumas pessoas", informou a corporação.
Ao ser abordado, o homem teria resistido às ordens dos militares, que precisaram usar algemas para conter o suspeito. Uma equipe do Batalhão de Trânsito da PM (BPTran) foi acionada e ofereceu o teste do etilômetro ao indivíduo, que se recusou a fazê-lo.
Suspeito de embriaguez bate carro em três veículos e causa tumulto no ES
De acordo com a PM, foi feito, então, o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. Outras medidas administrativas foram aplicadas, e o veículo foi liberado para uma responsável. A ocorrência foi encaminhada à 2ª Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o suspeito, levado à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.