Suspeito teria agredido um dos policiais durante a abordagem Crédito: Reprodução

Um homem de 43 anos causou um tumulto na noite de sexta-feira (14), em Vila Velha, após bater o veículo que dirigia em três carros que estavam estacionados perto da rotatória dos Pescadores, na Rua São Paulo, no bairro Itapuã. Segundo a Polícia Militar , testemunhas disseram que o suspeito aparentava estar alcoolizado.

"Os policiais encontraram o indivíduo no local com escoriações causadas pela colisão e sendo contido por algumas pessoas", informou a corporação.

Ao ser abordado, o homem teria resistido às ordens dos militares, que precisaram usar algemas para conter o suspeito. Uma equipe do Batalhão de Trânsito da PM (BPTran) foi acionada e ofereceu o teste do etilômetro ao indivíduo, que se recusou a fazê-lo.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de embriaguez bate carro em três veículos e causa tumulto no ES

De acordo com a PM, foi feito, então, o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. Outras medidas administrativas foram aplicadas, e o veículo foi liberado para uma responsável. A ocorrência foi encaminhada à 2ª Regional de Vila Velha.