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Homenagem

Lula lamenta morte de Pirão: "Uma das mais deliciosas moquecas capixabas da minha vida"

Publicado em

16 mar 2025 às 13:34
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Hercílio Alves, dono do restaurtante O Pirão, na Praia do Canto, mostra moqueca feita em seu restaurante - Editoria: Prazer & Cia - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Hercílio Alves fundou o Restaurante Pirão em 1982 e o local virou parada certa de celebridades e políticos  e  Crédito: Ricardo Medeiros
O tempero de seus pratos e alegria com que recebia os clientes fizeram de Hercílio Alves da Silva Filho, fundador do Restaurante Pirão, uma personalidade que agradava aos mais diversos paladares, até do presidente da República. Prova disso é que, ao saber da morte do empresário capixaba, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma homenagem neste domingo (16) em suas redes sociais, exaltando a tradicional moqueca servida por "Pirão", na Praia do Canto, em Vitória. "Uma das mais deliciosas que provei na vida", destacou na postagem. 
Hercílio Pirão morreu na quinta-feira (13) por complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o popular derrame, após passar alguns dias internado em um hospital particular da Capital. O enterro foi realizado na sexta (14), no cemitério de Santo Antônio, também em Vitória. 
Pirão começou a trabalhar com peixe aos nove anos no restaurante dos pais, Hercílio e Almerinda: o São Pedro, fundado em 1952 e aberto até hoje na Praia do Suá. Em 1982, abriu o próprio restaurante no Triângulo das Bermudas, dando à casa seu apelido de infância e seguindo na cozinha a mesma receita de moqueca ensinada pela mãe. O local até os dias atuais é parada certa de artistas, celebridades e políticos que visitam Vitória, explicando um pouco do reconhecimento de Lula ao empresário. 
As paredes do salão estão repletas de fotos de Pirão com visitantes famosos, assim como charges, autógrafos, prêmios e matérias publicadas em jornais e revistas sobre o famoso reduto da moqueca capixaba. Em 2021, o empreendimento foi vendido para os empresários Leonardo Freitas e Silvestre Tavares, sócios-proprietários do bistrô Wine Garden, na Praia do Canto, e integrantes do grupo Uaine, do qual fazem parte Aleixo, Cantina do Bacco e Canto do Vinho.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Previsão do tempo

ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Publicado em 18/04/2026 às 18:03

O Espírito Santo tem alerta amarelo de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (18). O aviso abrange 32 municípios na Grande Vitória e do Sul do Estado.


De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. 


O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19). Nesse nível, o risco de ocorrências como queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
Alerta amarelo emitido pelo Inmet é válido até as 23h59 de domingo (19)
 Reprodução | Inmet

Confira lista de cidades afetadas pelo alerta

  • Alegre 
  • Alfredo Chaves 
  • Anchieta 
  • Apiacá 
  • Aracruz 
  • Atílio Vivácqua 
  • Cachoeiro de Itapemirim 
  • Cariacica 
  • Castelo 
  • Conceição do Castelo 
  • Domingos Martins 
  • Fundão 
  • Guarapari
  • Iconha 
  • Itapemirim 
  • Jerônimo Monteiro 
  • Marataízes 
  • Marechal Floriano 
  • Mimoso do Sul 
  • Muqui 
  • Piúma
  • Presidente Kennedy 
  • Rio Novo do Sul 
  • Santa Leopoldina 
  • Santa Maria de Jetibá 
  • Santa Teresa 
  • Serra 
  • Vargem Alta 
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana 
  • Vila Velha 
  • Vitória

*Com informações do g1 ES

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Lei Seca

Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares

Publicado em 18/04/2026 às 16:31
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Operação da Polícia Rodoviária Federal abordou 168 veículos em Linhares. Crédito:Divulgação / PRF

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante durante operação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, realizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (17).


De acordo com a PRF, o condutor passou por teste no etilômetro. O resultado apresentou índice de 0,84 mg/L de álcool no sangue, valor bem acima do limite que configura crime de trânsito, que é de 0,04 mg/L. Ele foi detido no local e encaminhado à Polícia Civil.


A fiscalização da Lei Seca foi intensificada durante a ação, com a realização de 116 testes de alcoolemia. Outros três motoristas se recusaram a fazer o teste e também foram autuados, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.


Ao todo, a operação abordou 168 veículos, resultando em 66 autuações e na remoção de cinco veículos por irregularidades. Segundo a PRF, o objetivo é coibir comportamentos de risco e aumentar a segurança nas rodovias da região.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Prima tentou defender

Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha

Publicado em 18/04/2026 às 14:52

Um homem foi preso por bater na companheira por volta de 00h40 da madrugada de sábado (18) em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que a agressão começou após ela chamá-lo para entrar em casa. A mulher disse ainda que ele não gostou do pedido e começou uma discussão. Durante a briga, ele a agrediu e, depois, a trancou no quarto.


A equipe militar que esteve no local da agressão identificou machucados no cotovelo esquerdo e no dedão do pé direito da mulher. A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima.

Uma adolescente de 17 anos, prima da vítima, tentou impedir o espancamento, mas o homem desferiu um soco no ombro esquerdo da garota. 


De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por ameaça, injúria, lesão corporal e praticar vias de fato, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Em Vitória

Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico

Publicado em 18/04/2026 às 14:32

Um motorista de aplicativo, de 36 anos, foi detido na última sexta-feira (17) enquanto utilizava um "gato" de energia diretamente em um poste da rede pública para recarregar seu carro elétrico. A cena inusitada foi flagrada pela Guarda de Vitória, no bairro Santa Marta.


Vídeos gravados por testemunhas mostram o veículo conectado à fiação em plena via pública. Ao ser abordado, o condutor — que não teve o nome revelado — confessou que comprou o automóvel há dois anos e utilizava o poste próximo à sua residência para furtar energia há pelo menos sete meses.


O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica, mas pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade.

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Gato em poste é usado por motorista de aplicativo para recarregar carro elétrico em Vitória TV Gazeta/Reprodução

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Venda Nova do Imigrante

Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Publicado em 18/04/2026 às 14:26
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
O local do acidente era de difícil acesso 
 Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros 

Um motociclista morreu após cair em uma cratera na BR 262, na altura do km 101, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17) em um trecho que passa por obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A identificação e idade da vítima não foram divulgadas. 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. As informações iniciais indicam que o motociclista seguia no sentido Venda Nova do Imigrante. A motocicleta não chegou a ficar dentro da cratera.


O inspetor da PRF responsável pelo caso afirmou que o trecho estava devidamente sinalizado no momento do acidente. A ocorrência foi encerrada por volta das 4 horas da madrugada, com a chegada da perícia. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.


Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o local conta com sinalização adequada e medidas de controle de tráfego, como operação assistida e orientação de equipes em campo. 


O órgão disse ainda que não havia comprometimento das condições de segurança viária no trecho e que segue atuando continuamente na manutenção da sinalização e na organização do fluxo.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
No Bairro da Penha

Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória

Publicado em 18/04/2026 às 13:24

Uma briga entre um ex-casal no Bairro da Penha, em Vitória, terminou com os dois feridos, sendo um deles em estado grave. A Polícia Militar esteve na manhã deste sábado (18) no local da discussão e verificou que a situação ocorreu quando uma mulher foi buscar os filhos num endereço não informado. 


Os dois causaram lesões recíprocas, mas o homem acabou com perfurações mais sérias. Por causa do estado de saúde mais delicado, ele precisou ser intubado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba. 


Já a mulher recebeu atendimento médico no Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Não há informação sobre qual objeto foi usado para ferir o homem. Nem se alguém foi autuado pelo caso.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Pancas

Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor

Publicado em 18/04/2026 às 10:29
Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Os motoristas dos dois veículos morreram no momento da colisão. Leitor A Gazeta

Dois motoristas morreram em um acidente envolvendo um carro oficial da Prefeitura de Pancas e uma Fiorino na madrugada deste sábado (18), na ES 080, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. No momento da colisão, havia neblina na estrada.


As vítimas foram identificadas como Renato Augusto de Oliveira, de 63 anos, motorista do carro da prefeitura, e Jonathan Torezani, de 36 anos, condutor da Fiorino.


Uma terceira pessoa ficou ferida, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Jonathan Torezani, de 36 anos, e Renato Augusto de Oliveira, de 63 anos, eram os motoristas dos carros que bateram de frente no Espírito Santo
Jonathan Torezani e Renato Augusto de Oliveira morreram no acidente em Pancas. Redes Sociais

De acordo com informações da Polícia Militar, os dois veículos bateram de frente no acostamento da rodovia. O carro da Prefeitura de Pancas seguia no sentido Pancas–Colatina, enquanto a Fiorino trafegava na direção contrária.


A suspeita, segundo a polícia, é que a Fiorino, dirigida por Jhonatan Torezani, tenha invadido a contramão e provocado a colisão frontal. As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda serão investigadas.


Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Pancas lamentou a morte de Renato Augusto de Oliveira, que era servidor da Secretaria Municipal de Saúde. O órgão destacou o comprometimento do trabalhador e se solidarizou com familiares, amigos e colegas.


Com informações de g1 ES

Atualização

19/04/2026

A reportagem foi atualizada com novas informações do acidente e imagem da  segunda vítima.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Acidente

Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Publicado em 17/04/2026 às 17:23

Um policial militar que atua no 3º Batalhão da corporação, em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, ficou ferido após sofrer um acidente de carro no município, na madrugada desta sexta-feira (17). O veículo do PM saiu da pista na ES 387, perto do bairro Guararema, e capotou em uma área de pasto. Ele estava em carro particular.


De acordo com as informações da polícia, o veículo saiu da pista, desceu pela lateral da via, capotou e acabou batendo contra a vegetação às margens da estrada. O motorista ficou ferido e foi socorrido, sendo encaminhado a um hospital da região.


Apesar do susto, a informação da polícia é de que o agente sofreu apenas escoriações e passa bem. 


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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na Enseada do Suá

Homem é preso em Vitória por dever R$ 50 mil em pensão alimentícia

Publicado em 17/04/2026 às 15:08

Um homem de 33 anos foi preso por dever mais de R$ 50 mil em pensão alimentícia. O caso aconteceu na Enseada do Suá, em Vitória, na noite dessa quinta-feira (17). Segundo a Guarda Municipal, ele estava com um mandado de prisão em aberto desde dezembro de 2025, decretado pela 4.ª Vara da Família, da Capital capixaba. Além disso, ele possui passagens anteriores pelos crimes de violência doméstica, ameaça e furto.


A corporação informou que realizava um patrulhamento pela região, quando percebeu que o homem apresentou nervosismo ao ver a equipe. Ele foi abordado e levado para a Delegacia Regional de Vitória. 


A Polícia Civil informou que o mandado de prisão foi cumprido e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.  


O inspetor Dalcin, da Guarda de Vitória, explicou que este caso é baseado na Lei de Alimentos, que permite a prisão de quem não paga pensão devidamente. “A medida não é criminal, mas serve para obrigar o pagamento da dívida, podendo ser suspensa caso o valor seja quitado. Nesses casos, o prazo de prisão pode ser de até três meses, conforme também estabelece o Código de Processo Civil”.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Polícia

Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina

Publicado em 17/04/2026 às 13:33

Um homem de 62 anos foi preso Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (16), suspeito de aliciar e assediar uma menina de 11 anos. Segundo o relato da mãe da vítima à Polícia Militar (PM), o vizinho teria chamado a criança para perto de sua casa, tocado em seu ombro e proferido frases impróprias. Os nomes do indivíduo e do bairro não estão sendo divulgados para não expor a menor, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A menina afirmou que o homem já havia feito convites anteriores para que ela entrasse na residência dele. O suspeito foi detido em frente à sua casa e conduzido à Delegacia Regional de Colatina. O Conselho Tutelar foi notificado, mas não pôde comparecer ao local no momento da ocorrência.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
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