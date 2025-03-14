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Obituário

Morre Hercílio "Pirão", fundador de tradicional restaurante de moquecas do ES

Pirão começou a trabalhar com peixe com apenas nove anos de idade e em 1982 abriu o primeiro restaurante

Publicado em 14 de Março de 2025 às 10:56

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

14 mar 2025 às 10:56
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Hercílio Alves, dono do restaurtante O Pirão, na Praia do Canto, mostra moqueca feita em seu restaurante - Editoria: Prazer & Cia - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Hercílio Alves, do Pirão Crédito: Ricardo Medeiros
Morreu nesta quinta-feira (13) o empresário Hercílio Alves da Silva Filho, fundador do Restaurante Pirão, tradicional centro culinário do Espírito Santo, que acabou por 'rebatizar' o próprio empresário com o nome do restaurante. "Pirão" morreu por complicações relacionadas a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em um hospital particular da Capital, onde estava internado desde o último final de semana. O enterro será realizado hoje, no Cemitério Santo Antônio, às 17h. 
Hercílio Alves da Silva Filho começou a trabalhar com peixe aos nove anos de idade no restaurante dos pais, Hercílio e Almerinda: o São Pedro, fundado em 1952 e aberto até hoje na Praia do Suá. Em 1982, abriu o restaurante no Triângulo das Bermudas, dando à casa seu apelido de infância, Pirão, e seguindo na cozinha a mesma receita de moqueca ensinada pela mãe. O local até os dias atuais é parada certa de artistas, celebridades e políticos que visitam a capital.
Hercílio Alves, fundador do restaurante Pirão
Hercílio Alves, fundador do restaurante Pirão Crédito: Instagram/@restaurantepirao
As paredes do salão estão repletas de fotos de Pirão com visitantes famosos, assim como charges, autógrafos, prêmios e matérias publicadas em jornais e revistas sobre o famoso reduto da moqueca capixaba.
Em 2021, o empreendimento foi vendido para os empresários Leonardo Freitas e Silvestre Tavares, sócios-proprietários do bistrô Wine Garden, na Praia do Canto, e integrantes do grupo Uaine, do qual fazem parte Aleixo, Cantina do Bacco e Canto do Vinho.
Hercílio Alves, fundador do restaurante Pirão, com Neguinho da Beija-Flor
Pirão já recebeu a visita de Neguinho da Beija-Flor Crédito: Instagram/@restaurantepirao
Relembre momentos do empresário no Jornal A Gazeta.

Pirão, noticiado em "A Gazeta"

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