Morre Hercílio "Pirão", fundador de tradicional restaurante de moquecas do ES

Hercílio Alves, do Pirão Crédito: Ricardo Medeiros

Morreu nesta quinta-feira (13) o empresário Hercílio Alves da Silva Filho, fundador do Restaurante Pirão, tradicional centro culinário do Espírito Santo, que acabou por 'rebatizar' o próprio empresário com o nome do restaurante. "Pirão" morreu por complicações relacionadas a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em um hospital particular da Capital, onde estava internado desde o último final de semana. O enterro será realizado hoje, no Cemitério Santo Antônio, às 17h.

Hercílio Alves da Silva Filho começou a trabalhar com peixe aos nove anos de idade no restaurante dos pais, Hercílio e Almerinda: o São Pedro, fundado em 1952 e aberto até hoje na Praia do Suá. Em 1982, abriu o restaurante no Triângulo das Bermudas, dando à casa seu apelido de infância, Pirão, e seguindo na cozinha a mesma receita de moqueca ensinada pela mãe. O local até os dias atuais é parada certa de artistas, celebridades e políticos que visitam a capital.

Hercílio Alves, fundador do restaurante Pirão Crédito: Instagram/@restaurantepirao

As paredes do salão estão repletas de fotos de Pirão com visitantes famosos, assim como charges, autógrafos, prêmios e matérias publicadas em jornais e revistas sobre o famoso reduto da moqueca capixaba.

Em 2021, o empreendimento foi vendido para os empresários Leonardo Freitas e Silvestre Tavares, sócios-proprietários do bistrô Wine Garden, na Praia do Canto, e integrantes do grupo Uaine, do qual fazem parte Aleixo, Cantina do Bacco e Canto do Vinho.

Pirão já recebeu a visita de Neguinho da Beija-Flor Crédito: Instagram/@restaurantepirao

Relembre momentos do empresário no Jornal A Gazeta.