Chef Juarez Campos, Casagrande e PMV: as últimas homenagens a 'Pirão'

Hercílio Alves da Silva Filho, mais conhecido como Pirão Crédito: Gustavo Louzada

"Eu o admirava muito e pensava que, se um dia eu viesse a ter um restaurante, queria ser como ele"

Juarez Campos, dono do restaurante Oriundi e um dos principais chefs de cozinha do Espírito Santo, lamentou a morte de Hercílio Alves, fundador do tradicional Restaurante Pirão . 'Pirão', como era conhecido, tinha 77 anos, estava internado em um hospital em Vitória e morreu em decorrência de complicações de um AVC nesta quinta-feira (13).

Eles foram amigos por mais de 30 anos. "Ainda que dono de restaurante, ele fazia questão de ir de mesa em mesa conversar com o cliente, saber da qualidade do atendimento, se a pessoa era daqui de Vitória ou não, e eu achava isso uma coisa genial. Tanto que adotei essa mesma postura quando abri o meu. Ele foi uma referência na arte do bem-receber. Foi quem mais divulgou a nossa gastronomia fora daqui".

Além da moqueca, 'Pirão' servia outro prato típico capixaba que hoje não é mais tão conhecido: a garoupa salgada com banana-da-terra. "Era um dos poucos lugares aqui na Capital a servir esse prato sensacional da gastronomia capixaba, que desapareceu. O prato teria sido inventado pelo pai dele".

Outra característica marcante, segundo Juarez, era que ele costumava guardar cabeças de peixe, separar as bochechas e preparar uma moqueca com elas. A tradição entre os amigos era celebrar a vida e a amizade em volta da mesa, não só com pratos de frutos do mar, mas também com mocotós e rabadas.

Informações complementares apontam que 'Pirão' já estava há algum tempo com a saúde fragilizada, especialmente por problemas cardíacos.

GOVERNO DO ES

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, usou o X para lamentar a morte de "Pirão".

Lamento profundamente a morte de Hercílio Alves da Silva Filho, o querido 'Pirão', fundador do Restaurante Pirão e ícone da gastronomia capixaba. Em sua memória, decretarei luto oficial de três dias no Espírito Santo. Meus sentimentos à família e amigos. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 14, 2025

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura Municipal de Vitória também lamentou a morte do empresário.

"Neste momento de dor, a PMV e a Semc se solidarizam com a família, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer o trabalho e a personalidade de Hercílio Pirão. Que sua memória e legado sigam vivos, e que a sua contribuição à nossa gastronomia jamais seja esquecida", diz parte da nota divulgada no site oficial da PMV.

RESTAURANTE PIRÃO

"Hercílio, sua generosidade e paixão pela gastronomia nunca serão esquecidas", escreveu o Restaurante Pirão em uma postagem no Instagram.

A HISTÓRIA DE 'PIRÃO'