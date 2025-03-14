Chef Juarez Campos, Casagrande e PMV: as últimas homenagens a 'Pirão'

"Eu o admirava muito e pensava que, se um dia eu viesse a ter um restaurante, queria ser como ele"
Juarez Campos, dono do restaurante Oriundi e um dos principais chefs de cozinha do Espírito Santo, lamentou a morte de Hercílio Alves, fundador do tradicional Restaurante Pirão. 'Pirão', como era conhecido, tinha 77 anos, estava internado em um hospital em Vitória e morreu em decorrência de complicações de um AVC nesta quinta-feira (13).
Eles foram amigos por mais de 30 anos. "Ainda que dono de restaurante, ele fazia questão de ir de mesa em mesa conversar com o cliente, saber da qualidade do atendimento, se a pessoa era daqui de Vitória ou não, e eu achava isso uma coisa genial. Tanto que adotei essa mesma postura quando abri o meu. Ele foi uma referência na arte do bem-receber. Foi quem mais divulgou a nossa gastronomia fora daqui".
Além da moqueca, 'Pirão' servia outro prato típico capixaba que hoje não é mais tão conhecido: a garoupa salgada com banana-da-terra. "Era um dos poucos lugares aqui na Capital a servir esse prato sensacional da gastronomia capixaba, que desapareceu. O prato teria sido inventado pelo pai dele".
Outra característica marcante, segundo Juarez, era que ele costumava guardar cabeças de peixe, separar as bochechas e preparar uma moqueca com elas. A tradição entre os amigos era celebrar a vida e a amizade em volta da mesa, não só com pratos de frutos do mar, mas também com mocotós e rabadas.
Informações complementares apontam que 'Pirão' já estava há algum tempo com a saúde fragilizada, especialmente por problemas cardíacos.
GOVERNO DO ES
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, usou o X para lamentar a morte de "Pirão".
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura Municipal de Vitória também lamentou a morte do empresário.
"Neste momento de dor, a PMV e a Semc se solidarizam com a família, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer o trabalho e a personalidade de Hercílio Pirão. Que sua memória e legado sigam vivos, e que a sua contribuição à nossa gastronomia jamais seja esquecida", diz parte da nota divulgada no site oficial da PMV.
RESTAURANTE PIRÃO
"Hercílio, sua generosidade e paixão pela gastronomia nunca serão esquecidas", escreveu o Restaurante Pirão em uma postagem no Instagram.
A HISTÓRIA DE 'PIRÃO'
Hercílio Alves começou a trabalhar com peixe aos nove anos no restaurante dos pais, Hercílio e Almerinda: o São Pedro, fundado em 1952 e aberto até hoje na Praia do Suá. Em 1982, abriu o restaurante no Triângulo das Bermudas, dando à casa seu apelido de infância, Pirão, e seguindo na cozinha a mesma receita de moqueca ensinada pela mãe. O local até os dias atuais é parada certa de artistas, celebridades e políticos que visitam a capital.