ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos em 16 municípios; veja lista

Cidades sob alerta são da Região Sul do Estado, próximo a divisa com Minas gerais e Rio de Janeiro Crédito: Reprodução / Inmet

Moradores de ao menos 16 cidades do Espírito Santo devem ficar em alerta para chuvas e ventos intensos entre a tarde de domingo (16) e a manhã de segunda-feira (17). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios capixabas estão em uma zona onde são previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia.

Um alerta emitido pelo órgão nacional na manhã deste domingo — e válido até as 10h de segunda — ainda prevê ventos intensos que podem variar de 40 a 60 quilômetros por hora nas seguintes cidades:

Alegre

Apiacá



Bom Jesus do Norte



Cachoeiro de Itapemirim



Castelo



Divino de São Lourenço



Dores do Rio Preto



Guaçuí



Ibitirama



Irupi



Iúna



Jerônimo Monteiro



Mimoso do Sul



Muniz Freire



Muqui

São José do Calçado



Além das chuvas e da ventania, segundo o Inmet, há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nas cidades listadas.

A recomendação é para que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, já que há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, pelo mesmo motivo, veículos não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Durante as chuvas, principalmente no caso de incidência de raios, não é recomendado o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. No caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil através do telefone 199 e também o Corpo de Bombeiros na linha 193.

Previsão do tempo

Mesmo diante do alerta do Inmet, a semana deve começar com tempo aberto e quente na maior parte do Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que se afasta pelo oceano provocam pancadas de chuva em trechos das regiões Sul e Serrana, próximos ao Caparaó. À noite, as trovoadas avançam para as demais áreas da metade sul capixaba, incluindo a Grande Vitória.