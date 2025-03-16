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ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos em 16 municípios; veja lista

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios capixabas estão em uma zona onde são previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia

Publicado em 16 de Março de 2025 às 13:04

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

16 mar 2025 às 13:04
Cidades sob alerta são da Região Sul do Estado, próximo a divisa com Minas gerais e Rio de Janeiro
Cidades sob alerta são da Região Sul do Estado, próximo a divisa com Minas gerais e Rio de Janeiro Crédito: Reprodução / Inmet
Moradores de ao menos 16 cidades do Espírito Santo devem ficar em alerta para chuvas e ventos intensos entre a tarde de domingo (16) e a manhã de segunda-feira (17). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios capixabas estão em uma zona onde são previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia.
Um alerta emitido pelo órgão nacional na manhã deste domingo — e válido até as 10h de segunda — ainda prevê ventos intensos que podem variar de 40 a 60 quilômetros por hora nas seguintes cidades:
  • Alegre
  • Apiacá
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • São José do Calçado
Além das chuvas e da ventania, segundo o Inmet, há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nas cidades listadas.
A recomendação é para que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, já que há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, pelo mesmo motivo, veículos não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Durante as chuvas, principalmente no caso de incidência de raios, não é recomendado o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. No caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil através do telefone 199 e também o Corpo de Bombeiros na linha 193.

Previsão do tempo

Mesmo diante do alerta do Inmet, a semana deve começar com tempo aberto e quente na maior parte do Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que se afasta pelo oceano provocam pancadas de chuva em trechos das regiões Sul e Serrana, próximos ao Caparaó. À noite, as trovoadas avançam para as demais áreas da metade sul capixaba, incluindo a Grande Vitória.
  • Na Região Metropolitana, a previsão é de poucas nuvens até o final da tarde, com previsão de pancadas de chuva à noite e temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

  • Na Região Sul, a temperatura mínima é estimada em 19 °C e a máxima é de 39 °C. Na região, poucas nuvens e calor até o final da manhã, com previsão de pancadas de chuva à tarde nas áreas afastadas do litoral, avançando para o litoral à noite.

  • Na Região Serrana, poucas nuvens e calor até o final da manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais, avançando para as demais áreas à noite. Nessa área do Estado, a temperatura mínima prevista é de 18 °C e a máxima é de 34 °C

  • Já nas regiões Norte e Noroeste, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva e termômetros que podem variar de 22 °C aos 36 °C.

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