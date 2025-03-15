Banhistas se assustam com nuvem de fumaça e chuva de pó preto em Camburi

Nuvem de fumaça e chuva de pó preto surpreende moradores e banhistas em Vitória Crédito: Reprodução

A Gazeta mostram as pessoas com diversas partes do corpo cobertas com a poeira. Moradores de Vitória e banhistas que estavam na Praia de Camburi , também na Capital, foram surpreendidos com uma nuvem de fumaça, seguida de uma chuva de pó preto na tarde deste sábado (15). Imagens compartilhadas por leitores demostram as pessoas com diversas partes do corpo cobertas com a poeira.

A nuvem de fumaça avistada de diversos pontos de Vitória foi gerada após a empresa AcerlorMittal , no Complexo de Tubarão, ter realizado a abertura de um dispositivo de segurança chamado bleeder, que realiza a queima controlada dos gases em caso de falha no sistema. De acordo com a siderúrgica, o bleeder do Alto-Forno 3 "precisou ser acionado em virtude de uma instabilidade operacional pontual".

Morador de Jardim da Penha, na Capital, Rafael Cerqueira, de 34 anos, era um dos banhistas que estava na Praia de Camburi no momento da chuva de pó preto. Segundo o comissário de voo, que estava acompanhado da mãe e do namorado, antes de serem atingidos pela poeira eles ouviram um barulho alto e, em seguida, uma nuvem de fumaça se ergueu no céu.

"Estávamos na praia, tomando sol e banho de mar. Ouvimos um estrondo e, na mesma hora, peguei meu celular para gravar. Logo depois do barulho e da nuvem de fumaça, veio o pó preto em cima da gente, algo muito parecido com pó de minério", afirmou.

O grupo ficou com partes do corpo, roupas e cadeira de praia cobertos de pó preto. Segundo Rafael, até a cor do mar em Camburi ficou diferente após a chuva de poeira.

Em nota, a ArcelorMittal informou que "não houve danos materiais nem às pessoas e a operação foi normalizada imediatamente após o evento". A empresa ainda sustenta que os órgãos ambientais foram comunicados sobre o ocorrido.

Explosão assustou moradores em 2024

Esta é segunda vez, em menos de seis meses, que o acionamento do bleeder na ArcelorMittal assusta os capixabas. Em 17 de novembro do ano passado , moradores de diversas regiões da Grande Vitória relataram ter ouvido um forte barulho de explosão acompanhado de um grande volume de fumaça.