MST invade terras no ES e em outros dois Estados e pressiona governo Lula

Amear e Findes
Amear | Na íntegra
A Associação do Movimento Empresarial de Aracruz e Região, vem a público, repudiar veementemente a invasão ocorrida na manhã do dia 13/03/2025 de propriedades produtivas e geradoras de emprego pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no município de Aracruz/ES.
As áreas invadidas são de propriedades privadas que de fato infringe o direito de propriedade, bem como desrespeita os princípios da Constituição Federal que ao longo de seu texto preserva não só este direito como outros.
Nossa associação reitera a confiança em todos entes federativos e as instituições que os compõe, esperamos que as providências legais sejam observadas e aplicadas dentro do contexto fático das ocorrências aqui repudiadas, não só a ocorrida no Município de Aracruz, como também em outras localidades do Brasil. Com isso, prezamos pela ordem social para que vivamos em um ambiente econômico saudável, onde os direitos econômicos sejam preservados e ainda a manutenção do Estado Democrático de Direito.
Findes | Na íntegra
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) manifesta seu veemente repúdio à invasão realizada na manhã desta quinta-feira, 13 de março, por um grupo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em uma propriedade de uma indústria associada à Findes.
O ato ocorre em áreas de cultivo de eucalipto em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, violando de forma flagrante o direito à propriedade privada e causando prejuízos econômicos e sociais.
A empresa proprietária dessas áreas segue as leis brasileiras, promove o desenvolvimento sustentável e é responsável pela geração de milhares de empregos diretos e indiretos, além de impactar positivamente a vida de inúmeras pessoas na região. A companhia também investe em projetos sociais que beneficiam milhares de pessoas em diversas comunidades, contribuindo significativamente para o desenvolvimento social local.
A Findes reitera o seu compromisso com a livre iniciativa, com o desenvolvimento econômico e social sustentável e reforça que continuará defendendo o direito à propriedade e a legalidade como pilares essenciais para o progresso e a estabilidade econômica.
Suzano | Na íntegra
A companhia informa que um imóvel produtivo de sua legítima posse e propriedade foi invadido ontem no município de Aracruz (ES), por uma ação ilegal do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), razão pela qual ingressou em juízo e já obteve uma decisão liminar favorável ao pedido de reintegração de posse. A justiça de Aracruz entendeu que a invasão constitui flagrante violação ao direito de posse e propriedade, concedendo a liminar e determinando a desocupação imediata da área. A empresa ainda aguarda os trâmites preparatórios para a desmobilização das pessoas do local.
A invasão no Espírito Santo causa estranheza, uma vez que acontece em um contexto de diálogo frutífero entre a companhia, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com importantes convergências alcançadas em agendas entre os envolvidos e representantes do governo federal.
A companhia ressalta a importância do diálogo produtivo e a crença de que as conversas devem ocorrer em um ambiente colaborativo e de absoluto cumprimento aos acordos, às Leis e à manutenção do Estado de Direito. No caso do Acordo firmado com o MST do Espírito Santo, a companhia entende que, enquanto a invasão perdurar, este ambiente colaborativo não existe e suspenderá as negociações até então em curso.
A empresa repudia qualquer tipo de violência e relembra que outros acordos vigentes envolvendo a empresa, o MST e o Incra estão sendo integralmente cumpridos pela companhia até o momento, e são colocados em risco por conta de ações como esta.
Por fim, cabe ressaltar que a empresa cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas em que mantém atividades, tendo como premissas em suas operações o desenvolvimento sustentável e a geração de valor e renda, reforçando assim seu compromisso com as comunidades locais e com o meio ambiente.